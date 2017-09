Anders Pamer har plukket ut fem høydepunkter under årets sykkel-VM. Alle handler om menn.

Som idrettsleder jobber jeg for at gutter og jenter skal få samme muligheter til å utøve sin idrett. Likestillingen har ikke kommet langt i toppidretten, og media må ta en del av skylden.

Jeg forstår Anders Pamer. Han gleder seg til å se Chris Froome, Aleksander Kristoff og Edvald Boasson Hagen i Bergens gater. Stjerner som han har sett på TV. Og for all del: Hvor mange kvinnelige syklister kan du navnet på?

Her er Anders Pamers fem høydepunkter under mesterskapet

Sykling er fortsatt en mannsdominert idrett. TV 2 viser Tour de France og alle klassikerne. Kvinnene sykler mindre ritt, som ikke vises på TV. Hvorfor er det så stor forskjell? Jeg tror forklaringen er tredelt:

Herrene var selvsagt først ute med å konkurrere på sykkel.

Det internasjonale og nasjonale sykkelforbund og rittarrangører har fokusert mer på herrer enn kvinner i alle år.

Media viser og skriver nesten bare om herrene.

Dette er ikke unikt i internasjonal toppidrett. Av de 100 best betalte idrettsutøverne i verden er det bare én kvinne (Serena Williams). Herrene får systematisk mer mediedekning og større publikum enn kvinnene, med høyere lønninger som resultat. På foreldremøtet forleden fortalte læreren at de hadde snakket med elevene om fremtidsdrømmer. Mange av guttene ville bli fotballproffer. Salen humret. Det var ingen av jentene som hadde samme drømmen. Det er liten sjanse for at noen av guttene blir proff. Det er enda mindre sjanse for at noen av jentene kan leve av idretten sin.

Konsekvensen er at færre kvinnelige talenter legger ned innsatsen som skal til for å bli ordentlig god. Det kan bety at konkurransen blir svakere, prestasjonene mindre spektakulære og at det dermed blir færre store profiler, med mindre mediedekning som konsekvens. Ringen er sluttet og kritikerne har fått rett.

Selv kommer jeg fra en «moderne» idrett, hvor det er helt innarbeidede prinsipper om at begge kjønn skal ha samme premier, delta på samme distanser og få samme profilering og omtale. Likevel er det vanskeligere å få jenter enn gutter til å satse. Jeg har enorm respekt for Cecile Brækhus, Anette Sagen og andre kvinner som har måttet slåss for å få drive idretten sin på like vilkår som menn.

Kvinner får nå lov til å både hoppe tresteg og på ski. De får ennå ikke lov til å sykle opp til Fløyen, men jeg tror kvinnenes temporitt blir spennende uansett.

Sykkel-VM kommer til å bli en fest. Jeg håper og tror at kvinnene får like mye oppmerksomhet som herrene, både av publikum og mediene. De har lagt ned et enormt antall treningstimer for å komme til Bergen2017 og fortjener all respekt.