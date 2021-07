Hvor er filteret til politikerne?

Mange tanker og følelser går gjennom oss i løpet av en dag. Alt egner seg neppe på trykk.

«Om Sylvi Listhaug (bildet) mener at politikerne og de politiske partiene bare skal reflektere folkets meninger, blir det i mine øyne ekstremt opportunistisk», skriver innsenderen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Elisabeth Jebsen Marek Rådal

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I etterkant av Jonas Gahr Støres uttalelser om nødvendigheten av at høyresiden tar et oppgjør med høyreekstremisme, har det kommet noen uttalelser som kan være verdt å reflektere litt over.

Fabian Stang mente Ap gjorde 22. juli til partipolitikk. Som forsvar for hans uttalelser, sa Sylvi Listhaug at han nok bare gir uttrykk for det mange tenker. Som at det da blir legitimt å uttrykke det. Det er mulig at Sylvi Listhaug mener at politikerne og de politiske partiene bare skal reflektere folkets meninger. I mine øyne blir det ekstremt opportunistisk.

Elisabeth Jebsen Marek Foto: Privat

Selvfølgelig må politikere føre en politikk som på et overordnet plan er i tråd med folkets vilje. Det betyr likevel ikke at det bør være fritt frem for politikere å gi uttrykk for enhver mening som er i folkedypet.

Der er mange folk som tror på konspirasjonsteorier. Det betyr ikke at det er greit at politikere er med å nøre opp under slike strømninger. Politikere er også rollemodeller og opinionsdannere.

Når Fabian Stang blir spurt om han angrer på de uttalelser han kom med, sier han at de var bare et uttrykk for hva han følte der og da og at han derfor ikke kan angre på det. Dette er også en tankegang som etter min mening er tankeløs.

Mener Fabian Stang at hatytringer på nettet, hets i kommentarfeltene også er greit fordi de bare uttrykker det folk føler?

Jeg har lært en god leveregel: «Du skal mene det du sier, men du trenger ikke si alt det du mener». Og det er nok fordi det går utrolig mange tanker og følelser gjennom oss i løpet av en dag. Alt egner seg neppe på trykk.

Vi mennesker har en evne til å reflektere, til å styre hva vi sier og hva vi gjør. Dette gjør også at vi har et ansvar både overfor hverandre, overfor samfunnet og overfor verden. På denne bakgrunn har vi også utviklet et sivilisert rettssamfunn og et demokrati. Jeg mener at spesielt personer som velger å stå i et offentlig lys, må ytre seg på en måte som ikke er med på å skape fordommer, hat og polarisering.