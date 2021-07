Vi må produsere skipene våre i Norge

Det må bli en slutt på at fylkene og staten sender kontrakter ut av landet.

«Det er essensielt for vår distriktsutvikling at vi benytter våre lokale leverandører i industrien», skriver innsenderne. Bildet er fra byggingen av hurtigruteskipet MS Roald Amundsen ved Kleven Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal. Foto: Halvard Alvik / NTB

Owe Ingemann Waltherzøe Leder Industri- og Næringspartiet

Bjarte Helland Nestleder Industri- og Næringspartiet

Denne uken slapp NRK Vestland nyheten som har ligget litt og lusket i bakgrunnen. Kontrakten for å bygge undervisningsfartøyet «Skulebas» gikk til et dansk verft. Vestland fylkeskommune nedprioriterer lokalt næringsliv og viktig industriutvikling for småpenger. Verftsindustrien i Norge har i mange år slitt i negativ retning, med redusert ordrepågang, der kommunale og nasjonale kontrakter blir sendt ut av landet.

Staten og fylkene bør se den store helheten og jobbe mer langsiktig i distriktsøkonomien. Det er essensielt for vår distriktsutvikling at vi benytter våre lokale leverandører i industrien.

Vi har nå i en lengre periode slitt med økonomiske utfordringer i de tradisjonelle bransjer, som er hjørnesteinsbedriftene i distriktssamfunnene. Ringvirkningene og opprettholdelse av velferdstilbud i distriktene er helt avhengig av lokal satsing.

Bjarte Helland (til v.) og Owe Ingemann Waltherzøe. Foto: Privat

Vestland fylkeskommune ser ikke helheten i regnestykket når en differanse på 16 millioner, ifølge NRK, resulterer i at man sender kontrakten ut av landet. Det er svært forunderlig at en fylkesordfører fra Sp, som hevder de er det mest distriktsvennlige partiet, kan stille seg bak slike avgjørelser og nedprioritere distrikts-Norge og næringslivet.

Industri- og Næringspartiet (INP) stiller seg òg undrende til den mulige nye regjeringssammensetningen med Ap og Sp i førersetet. Bygging av fremtidige norske kunnskapsarbeidsplasser blir ikke vektlagt. Vi mister lokale opplæringsplasser og ikke minst økonomiske tilskudd til kommuners slunkne økonomi.

Differansen på 16 millioner vil man potensielt kunne hente inn gjennom ringvirkningene en lokal kontrakt vil tilføre den lokale økonomien. Det er på tide at vi tar et kraftige oppgjør med denne ukulturen, hvor man ikke ser på helheten eller ringvirkningene de avspiser kommunene med.

Vi skal prioritere å produsere våre skip i Norge for å beholde verdiskapning, kunnskap og teknologi. Da kan vi ikke stå inne for at man bare ser på bunnlinjen. Vi må se på konsekvensene av politikken på lengre sikt og ikke frarøve lokalsamfunnet verdiskapningen.

INP utfordrer sittende fylkesting til å gå aktivt inn med føringer som stiller større krav til dem som skal tildele disse kontraktene. Vi skal se helheten, og de positive ringvirkningene skal vektlegges i det totale regnestykket.

Vi ser en negativ utvikling, og den vil INP ta tak i for å sikre at helheten blir bedre ivaretatt i fremtiden. Vi ser at det er føringene og forpliktelsene som ligger i EØS-avtalen som resulterer i slike ukloke avgjørelser. Derfor vil INP si opp dagens EØS-avtale. Vi skal kunne klare å ta bedre valg enn dette.