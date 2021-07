Barselomsorgen trenger et løft

Vi ønsker en tillitsreform for helsevesenet, der vi gir slipp på det endeløse byråkratiet.

Underbemanningen på føde- og barselavdelingene er ikke noe nytt, men er et eskalerende problem, skriver Katrine Nødtvedt og Marius Langballe Dalin fra MDG. Illustrasjonsfoto: KieferPix / Shutterstock / NTB

Katrine Nødtvedt Leder av Grønt Kvinnenettverk

Marius Langballe Dalin Lege og 1. kandidat for MDG i Sogn og Fjordane

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I årevis har helsesektoren blitt styrt mer som butikk enn som hjelpetilbud, og barselomsorgen har konsekvent blitt nedprioritert og underfinansiert. Vi har fantastiske fagfolk i det norske helsevesenet, ikke minst innen føde- og barselomsorgen, men tilbudet undergraves av måten vi finansierer og organiserer helsetjenestene våre i dag. Det er på tide med en helomvending.

Dagens finansieringsmodell, der stykkprisfinansiering står sentralt, er dårlig egnet til å sikre gode, forutsigbare rammer for føde- og barselomsorgen. Ifølge en rapport fra Helsedirektoratet opplever fagmiljøene at budsjettene styres mer av det som er lønnsomt, heller enn å ta utgangspunkt i faktiske behov og krav til kvalitet.

En undersøkelse utført av Jordmorforbundet NSF viser at over halvparten av jordmødrene vurderer å slutte i jobben, skriver Marius Langballe Dalin og Katrine Nødtvedt. Foto: MDG / Bård Bøe (arkiv)

Det er også et problem at det ikke finnes noen bemanningsnorm som kan bidra til å sikre tilstrekkelig med fagkompetanse på føde- og barseltilbudene. I en spørreundersøkelse som Jordmorforbundet NSF gjennomførte blant sine medlemmer, svarte flertallet at de på en vanlig vakt på fødeklinikk hadde ansvar for å følge opp mer enn syv barselkvinner, og en av tre rapporterte at deres arbeidsplass ikke hadde jordmorressurser nok til å gi tilstrekkelig individuell oppfølging.

Samtidig er det svært varierende hvilket tilbud som møter familien etter hjemkomst fra sykehuset. De faglige retningslinjene for barseltilbud anbefaler hjemmebesøk fra jordmor en til tre dager etter hjemreise, men i mange kommuner blir ikke dette fulgt opp. Sånn sett er det ikke overraskende at en del opplever mangelfull eller ikke-eksisterende ammeveiledning fra det offentlige.

Les også Mia gruet seg til å føde under pandemien. Men da Liva kom til verden, hadde KK myknet opp.

Underbemanningen på føde- og barselavdelingene er ikke noe nytt, men blir et eskalerende problem når vi samtidig ser en økende andel kompliserte fødsler med større oppfølgingsbehov. Jordmødrene varsler om at de står i et krysspress av ressursmangel og ønsket om å skape et fullverdig tilbud for de fødende og de nyfødte.

Over halvparten av de spurte i den nevnte jordmorundersøkelsen svarte at de vurderte å slutte på grunn av mangelen på ressurser og mengden arbeidsoppgaver. Samtidig overføres tilgjengelige jordmødre fra barsel- til fødeavdelingene, slik at barselomsorgen blir overlatt til personale uten den nødvendige spisskompetansen.

MDG mener det er på tide å sette målet om gode, trygge føde- og barseltilbud i hele landet foran dagens overdrevne kostnadsfokus og effektiviseringsjag. Jordmordekningen må opp, og vi må bevare lokale fødetilbud, men det er ikke nok.

Vi ønsker en tillitsreform for helsevesenet, der vi gir slipp på det endeløse byråkratiet og sørger for en finansieringsmodell som ikke skaper usikkerhet om neste års budsjett, men som skaper trygge og gode tjenester for foreldre og barn.