Stopp dødsvognene ved grensen!

Ja, det vil koste i bøtter og spann, men langt mindre enn vi taper på alle disse idiotene.

STORT PROBLEM: Utenlandske vogntog kolliderer rundt 1000 ganger i året i Norge, og oftest er det de utenlandske sjåførene som har skylden. ILLUSTRASJONSFOTO: NTB scanpix

Rune Chr. Tollefsen Lindås

Publisert 20. februar 2019







Nå har vi hatt så mange dødsfall, ulykker og skader på norske veier på grunn av utenlandske sjåfører som ikke følger reglene. Noen av dem har dårlige dekk, andre mangler kjettinger eller har kjøretøy som er i elendig stand. Menneskeliv går tapt. Andre blir invalidisert for resten av livet. Senskadene og utgiftene til dette er enorm belastning på det norske samfunn.

Nærmere 1000 utenlandske vogntog kolliderte på norske veier i fjor, ifølge NRK, og i 80 prosent av tilfellene hadde den utenlandske sjåføren skylden.

Våre politikere svarer med å øke hyppigheten av kontroller langs våre mest trafikkerte veier. Veivesenet gjør en fantastisk jobb, ingen tvil om det, men her må det andre virkemidler til for å få stoppet galskapen. Arbeiderpartiet foreslår å gi bøter og ansvar til dem som bestiller transporten. Men hallo, det er da ikke deres ansvar at de som kjører bilene ikke har vett i knollen? Det blir som å gi kjerringen ris for at sønnen har stjålet. Det henger ikke på greip.

Her må det inn konstant grensekontroll av alle vogntog som krysser grensen. Ja, det vil koste i bøtter og spann, men langt mindre enn vi taper på alle disse idiotene som ferdes på norske vinterveier på sommerdekk, uten kjettinger og med defekte bremser. I dag betaler vi prisen i liv og helse, i tillegg til utgifter til helsevesenet, næringslivet og Nav. Kostnader til grensekontroll blir en dråpe i havet i sammenlikning, og de samfunnsmessige besparelsene hadde vært enorme.

Så, kjære politikere, Erna Solberg & co: Få satt en stopper for disse dødsvognene som ruller på våre veier. Stopp dem på grensen, og sørg for at de som kjører på norske veier er skikket til det. Vi har mistet nok liv!