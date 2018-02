VENSTRE: Venstre-nestleiar Terje Breivik vart skulda av Honaria Bjerknes Hamre for å ofra kampen for villfisken for å få plass i regjering. I Breiviks svar til Hamre, skreiv han at det var Hardangerfjord Villfisklag som gjekk til angrep på Venstre. Det er feil, skriv Sven-Helge Pedersen. FOTO: Roald, Berit / NTB scanpix (arkiv)