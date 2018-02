Man trenger ikke å være religiøs for å støtte Israel.

BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand skrev nylig en kommentar i forbindelse med bergensbesøket til forfatteren Norman Finkelstein. Han benyttet anledningen til å komme med sterk, ensidig kritikk av Israel.

Redaktøren påpeker at Finkelstein er en godt kjent, kontroversiell Israel-kritiker. I motsetning til avisens kulturredaktør, evner Finkelstein rettmessig å kritisere også palestinske ledere og mange såkalte Palestina-venner.

Det er langt fra ukjent at debatten rundt Israel skaper mye engasjement og frembringer sterke følelser. Debatten er i stor grad polarisert og lite nyansert, noe kulturredaktøren gir oss nettopp et eksempel på.

Kommentaren gir inntrykk av at man må være «troende» for å kunne uttrykke støtte til Israel, og det hevdes at Bibelen brukes til å rettferdiggjøre alt Israel gjør. Dette er en grov forenkling. Man trenger heller ikke å være religiøs for å støtte Israel.

Fra et sekulært ståsted er det gode grunner til å vise forståelse for landet hvis eksistens blir kontinuerlig truet i ord og handling.

Hva gjelder den vanskelige situasjonen i Gaza, unnslipper både Hamas og de palestinske selvstyremyndighetene enhver form for kritikk og ansvar. Israel blir tildelt all skyld for at «alt ble verre» i Gaza etter at Israel trakk seg ut i 2005.

Da den ekstreme islamistgruppen Hamas tok over makten tiltok aggresjonen mot Israel, og tusenvis av raketter har blitt avfyrt mot den israelske sivilbefolkningen. Den israelske tilbaketrekningen ble ikke brukt til å bygge et fungerende samfunn.

Tvert imot, Hamas bruker milliarder av bistandspenger til militær opprustning og bygger angrepstunneler, heller enn hjem, skoler og sykehus. Denne forvrengte presentasjonen er en del av den falske fortellingen som gir Israel all skyld. Fremstillingen støtter den palestinske offerrollen, som resulterer i ansvarsfraskrivelse og forlengelse av konflikten.

Det blir også galt at Israel, i motsetning til Hamas, investerer i forsvar- og sikkerhetstiltak for å beskytte sin egen sivilbefolkning. Hamas bruker den palestinske sivilbefolkningen på Gaza som menneskelige skjold og oppfordrer dem til å ofre sine liv for å oppnå martyrstatus. Hamas avfyrer raketter fra boliger, moskeer, skoler og sykehus – faller ikke dette i kategorien krigsforbrytelser?

Flere militære eksperter uttaler at Israel har tatt ekstraordinære forholdsregler for å forsøke å unngå tap av sivile liv. De komparative tallene bekrefter påstanden.

Ethvert tap av sivile liv er beklagelig. Samtidig må diskusjonen baseres på de faktiske realiteter.