NRK må dekke hele verden, ikke bare USA.

Dagsrevyen på NRK er fortsatt en sentral informasjonskilde for mange, og kanalen har derfor et stort ansvar for å gi seerne et bredt nyhetsbilde.

Dagsrevyen oppfyller ikke denne oppgaven. Mens viktige verdensbegivenheter ikke nevnes, er fokuset på USA massivt og overveldende.

I februar var det ikke mindre enn 26 innslag om USA og amerikansk politikk.

Fakta: Innslag om USA i Dagsrevyen 01.02 Vellykket test av USAs rakettforsvar

02.02 Trump og FBI

03.02 Etterretningsnotat om FBI

04.02 Trumps tale om rikets tilstand

06.02 Uro på New York-børsen

08.02 Demokratenes leder taler i Representantenes hus

09.02 Statsbudsjett vedtatt i USA

14.02 USAs konsumprisindeks steg med 0,5 prosent

15.02 Trump taler om skolemassakren i Florida

16.02 Trump vil møte de etterlate i Florida, 13 russere tiltalte for innblanding i presidentvalget

17.02 13 russere tiltalt i USA, Trump besøker sykehus

18.02 Trump kritiserer FBI, Trumps retorikk

21.02 Kampen for strengere våpenlover, Billy Graham er død

22.02 Våpendebatt i USA

23.02 Norsk OL-suksess skaper overskrifter i USA, Trump om bevæpning av amerikanske lærere

24.02 USA med nye sanksjoner mot Nord-Korea

25.02 Skoleskyting i Florida

26.02 Trump møter delstatenes guvernører

27.02 Trump forbereder seg til valget i 2020

28.02 Skoleskyting i Florida, USAs ambassadør får pizza Kilde: Innsenderens opptelling

Dagsrevyen dekker flere nyheter fra USA enn fra Nord-Norge eller våre naboland. Seerne sitter igjen med inntrykk av at Norge ikke en selvstendig nasjon, men en amerikansk delstat.

Denne intense fokuseringen på amerikanske nyheter er uttrykk for den norske provinsialismen. NRKs journalistiske underkastelse overfor USA baner veien for den politiske lydigheten.

Dagsrevyens massive dekning av amerikanske nyheter går på bekostning av dekning av andre nyheter. Hvorfor lar for eksempel Dagsrevyen utviklingen av Shanghaigruppen (SCO) forbigå i stillhet? SCO er en organisasjon som angår over halvparten av verdens befolkning, som tar sikte på å styrke det kommersielle og politiske samarbeidet mellom Russland, Kina, flere sentralasiatiske republikker, India og Pakistan. SCO endrer maktbalansen i verden.

Er ikke utvikling av SCO en viktigere nyhet enn Trumps krumspring eller overrekkelsen av en pizza til den amerikanske ambassadøren i Norge?

Hvorfor er Dagsrevyen nærmest taus om krigen i Jemen? Som følge av konflikten truer hungersnød og koleraepidemi én million mennesker. Halvparten av barn i Jemen har ikke tilgang på rent vann og 11 millioner barn trenger umiddelbart humanitær hjelp.

Når Dagsrevyen har åtte innslag om skolemassakren i USA , og samtidig er taus om krigen i Jemen, gis det signal om at et menneskeliv ikke er verdt det samme overalt i verden. Dette er en uanstendig måte å betrakte mennesker på.

Den siste tiden har medienes forhold til falske nyheter vært gjenstand for debatt. Dette er positivt og nødvendig. Vi vil ikke ha usannheter.

Men hva mediene velger å informere oss om er minst like viktig. Vi har ikke behov for en snever og overfladisk dekning av verdens begivenhet med stadig fokus på USA, men for et bredt og grundig nyhetsbilde fra hele verden.

Dette er noe NRK og Dagsrevyen, med sitt spesielle ansvar som offentlig informasjonskanal, ikke oppfyller i dag.

