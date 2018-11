DEBATT: Er det mer bærekraftig og fornuftig å dra på shopping til fullpris resten av året?

Black Friday. Like sikkert som de svarte og fete overskriftene om gode tilbud, er den store motstanden mot dagen i både aviser og sosiale medier. Det er trendy å droppe Black Friday og være stolt over det. Kanskje de til og med ler litt av alle de som står i kø for kjøpe klær og elektronikk på tilbud. Men en ting har motstanderne til felles, de har råd til å droppe Black Friday.

For andre kan dager som Black Friday gi muligheten til å endelig unne seg noe man har ønsket seg lenge og å kunne gi ungene litt finere julegave som de faktisk ønsker seg og kommer til å bruke. Eller rett og slett bare kjøpe noe de trenger, som de uansett hadde tenkt til å kjøpe, da hver krone spart i hverdagen har mye å si.

I alle årene som Black Friday har eksistert i Norge, har jeg selv vært syk, elev, student og nå arbeidssøker. Ingen av disse er kjent for å ha flust med penger. Jeg har alltid en liste over ting jeg trenger og ønsker meg, for å se om det kommer på tilbud gjennom hele året. Jeg handler ikke bare for å handle, det har også vært år jeg ikke har kjøpt noe på Black Friday fordi ingenting av det jeg trenger er på tilbud eller at det er «luretilbud». Jeg vet at jeg er langt fra den eneste.

Er det noe man uansett tenker å kjøpe som er på tilbud på Black Friday, ville det for flere vært vanskelig og svært dumt privatøkonomisk sett å droppe å handle denne dagen. For noen har det kanskje lite å si om de betaler fullpris eller ikke, mens andre sjelden har anledning til å handle til annet enn tilbudspris.

Jeg handler på Black Friday for å erstatte en gammel mobil det ikke er mulig å reparere mer, eller kunne kjøpe to bukser å bytte på istedenfor én. Eller rett og slett et spill jeg har ønsket meg i mange år, som jeg endelig kan ta meg råd til.

Folk kan gjerne boikotte Black Friday, men vit at det er fordi du har en mulighet ikke alle har og at ikke alle som handler på salg er shopoholikere uten vett. Er det uansett mer bærekraftig og fornuftig å dra på shopping til fullpris resten av året?