Strenge regler for bruk av mobil burde være en selvfølge ved alle skoler.

Et nytt skoleår er godt i gang, og er det én ting mange skoleledere verken evner eller gidder å ta tak i, er det dette med elever og mobiltelefon. For det er ett spørsmål som alltid dukker opp på lærernes planleggingsdag før skolestart:

Hva gjør vi med mobilbruk?

Høyst sannsynlig blir svaret akkurat det samme som i fjor, og årene før der igjen. Med andre ord: Man vedtar noe som alle innerst inne vet ikke vil fungere.

Skoleledelsen som sitter med hovedansvaret, har ikke forstått hvor forstyrrende og destruktivt mobilbruk er i undervisningen, både for elever og lærere.

Det finnes heldigvis enkelte skoler i Norge hvor man har sett verdien av å opprettholde strenge regler for bruk av mobil. Dette burde være en selvfølge ved alle skoler, men slik er det dessverre ikke. Jeg vil tro at dette er et problem som forplanter seg opp i høyere studier, hvor den lydløse, men akk så levende mobilen gir deg siste oppdateringer på ett eller annet som overhodet ikke er relevant for forelesningen.

Elever trenger arbeidsro og konsentrasjon for å få god nytte av undervisningen. Det gjør de ikke når timen blir avbrutt av meldinger fra Snapchat og Instagram. Hadde det nå enda vært noe nyttig, men det er bare en masse vås som stjeler tid og skaper uro.

Skolen bør være en mest mulig mobilfri sone, og det inkluderer fritimer og friminutt. En av skolens mange oppgaver er å øve elevene opp i sosialt samspill. Det gjør du jaggu meg ikke med en Iphone.

Et spark til dere foreldre som ikke er det spor bedre enn avkommet. Dere er dårlige eksempler når dere sitter på foreldremøter og ikke klarer å la telefonen bli liggende i jakkelommen en time eller to.