Kommer man skeivt ut i jakten på et sted å bo, er det ikke sikkert man klarer å hente seg inn igjen.

Da jeg var fersk student, var konkurransen på leiemarkedet tøff og bankkontoen mager. Jeg fant ikke noe sted å bo i studiebyen min. De første ukene tilbrakte jeg på sofaen til en kompis.

Fadderuke og studiestart kom og gikk, uten at jeg hadde et eget sted å være. Etter hvert ble det viktigere å finne et hvilket som helst sted å bo, enn å finne det rette stedet å bo.

Jeg endte i et trekkfullt soverom på et loft utenfor sentrum. Da vinterkulden kom, fulgte skyhøye strømregninger og kalde netter. Et halvt år bodde jeg et sted jeg helst ville tilbringe så lite tid som mulig. Først etter jul fant jeg endelig en ledig studentbolig.

Bergen er den av de fem største studiebyene med færrest studentboliger pr. student – kun 12,4 prosent har tilgang på en slik bolig, viser Norsk studentorganisasjons (NSO) undersøkelse.

Bergen kommune har selv satt et ambisiøst mål om en dekningsgrad på 30 prosent innen 2025. Med dagens studenttall trenger vi over seks tusen nye studentboliger for å nå dette målet. Kommunen har med andre ord en lang vei å gå.

Julie Helene Günther

Vi har lest artikler om studenter som må bo i telt og idrettshaller de første ukene. En dårlig start kan være bare det, en dårlig start. Men kommer man skeivt ut, er det ikke sikkert man klarer å hente seg inn igjen.

Studentboligene er der for å sikre at studentene har et sted å komme hjem til hvor de trives, til en pris som ikke ruinerer dem.

Én av tre studenter er i en økonomisk sårbar situasjon. Norske studenter går med 4600 kroner i minus hver måned, ifølge NSOs studentbudsjett. Studentenes største utgiftspost er bolig, og tilgang på rimelige studentboliger er derfor et av de viktigste verktøyene for å sikre en bærekraftig studentøkonomi.

Det er ikke bare studentene som tjener på flere studentboliger. Nesten alle tilflyttede studenter i Bergen bosetter seg enten i sentrum eller nær utdanningsinstitusjonen. Men studentene har kun tilgang på cirka 200 studentboliger i sentrum.

Færre studentboliger gir økt press på privatmarkedet. Særlig på de rimeligste boligene presses prisene opp. Det går ut over dem med lav kjøpekraft. Studentboliger er derfor et viktig prisregulerende verktøy, som tjener hele samfunnet.

For å fungere som en effektiv prisregulator, må de bygges der presset på markedet er størst, det vil si i sentrum og i nærheten av utdanningsinstitusjonene.

En god start vil være Grønneviksøren 2, en tomt som eies av kommunen og som i dag huser et tomt skur. Tomten er større enn tomten til Grønneviksøren, som i dag rommer over 700 studentboliger. Her ligger det et stort potential.

Videre må dispensasjonsreglene for studentboliger, som tillater boliger under 35 kvadratmeter, bestå. Hvis denne fjernes, vil det bli umulig å bygge nye studentboliger i Bergen, og kommunens mål om 30 prosent dekningsgrad blir lite annet enn et luftslott.

Bergen kommune er ambisiøse i målsettinger og visjoner for studentbergen. Det jeg lurer på, er hvordan de har tenkt å følge opp ambisjonene. For akkurat nå er vi ikke engang halvveis.

Slik boligmarkedet er nå, blir det første møtet med livet som student tøft for mange.