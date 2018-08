Det er for defensivt av byråd Thorsen å si at det blir dyrt å redusere utslipp fra kunstgressbaner.

Gjennom de siste årene er det blitt økt oppmerksomhet rundt kunstgress som en betydelig miljøutfordring. Gummi og plastgranulater som «rømmer» fra kunstgress, er faktisk den nest største kilden til mikroplast i havet i Norge, og hver bane mister faktisk opptil flere tonn i året.

Til sammen utgjør dette nasjonalt 1500 tonn granulater som ruller ut i naturen.

I tillegg har vi jo her i Bergen også sett at gummigranulater ikke bare brukes som dekke på fotballbaner, men også på lekeplasser og under lekeapparater på skoler og i barnehager. Det øker omfanget av problemet.

For oss som har jobbet med denne saken politisk over lengre tid nasjonalt og lokalt, var det derfor svært gledelig at Miljødirektoratet nå 11. juli foreslo en ny forskrift for å hindre og redusere utslipp fra kunstgressbaner. Det ble annonsert at man ved å sette i gang tiltak som fysiske barrierer og forsvarlig håndtering av drens og overvann, kan man redusere svinnet med opp til 98 prosent.

Desto mer forbløffet er vi over reaksjonen til oppvekstbyråden i Bergen til forslaget i BT 19. juli. Hans hovedfokus er at dette vil bli dyrt. Det synes vi blir for defensivt.

Det som er dyrt, er å bare fortsette å la granulatene strømme ut i naturen dag etter dag, uke etter uke. Da blir det barna våre som må rydde opp etter oss, og det blir en stor og kostbar jobb. Hvor bærekraftig og samfunnsrettet er det?

Vi er enige med byråden i at fremtiden er kunstgressbaner uten granulater, og her burde også Bergen i likhet med Trondheim være i førersetet. Hva med å inngå er samarbeid med idretten og noen av de ypperlige forskningsmiljøene vi har her i byen for å utvikle en miljøbane på for eksempel Krohnsminde? Det hadde vært noe, det!

Dette vil imidlertid ta tid, og vi kan ikke forholde oss passive i mellomtiden. En del av tiltakene som tidligere både vi og Miljødirektoratet har foreslått, så som børster satt ut på baner, krever ikke de store midlene, men vilje til å handle, og å handle raskt. Den bør være til stede hos dagens politiske ledelse.