Vi, Advokatfirma Mæland & Co AS, representerer City Eiendom AS i tvisten med Musikkhuset AS, som driver Garage. Jeg, advokat Mats Mæland, viser til artikkelen i BT den 13. august om tvisten som har oppstått, og vi har noen bemerkninger tilknyttet dette.

Vi stiller oss uforstående til at annonsen på finn.no kom «helt overraskende» på leietaker. Huseier hadde i tråd med god forretningsskikk i forkant sendt hevingserklæring, og vært i dialog med leietaker vedrørende den oppståtte tvisten.

Som BT skriver, har Garage slitt økonomisk i en årrekke, og det samme gjelder hotellet City Apartment Hotel, som de samme personer har drevet gjennom et annet selskap (CG Hoteldrift AS). City Eiendom AS tok dermed tidligere en risiko ved å forlenge leiekontraktene ved husleiekontraktene som gikk ut i 2016.

Dette er bakgrunnen for at den fornyede leiekontrakten er felles for CG Hoteldrift AS og Musikkhuset AS. På bakgrunn av likviditetsproblemene til CG Hoteldrift AS, ble husleien redusert med kr 150.000,- de tre første månedene i 2017, under forutsetning av at leien ble betalt til rett tid resten av året.

Huseier har således forsøkt å være behjelpelig med den svake økonomiske situasjonen til leietaker. Til tross for huseiers velvillighet, har ikke selskapet klart å oppfylle sine betalingsforpliktelser. Huseier kan imidlertid ikke svare for at leietaker har lav omsetning. Dette er en næringskontrakt mellom profesjonelle parter.

Når husleien ikke blir betalt over lengre tid og bygger seg opp til et større beløp, er det naturlig at huseier gjør krav på garantier som nettopp skal sikre huseier oppgjør av utestående husleie.

Skyldig utestående husleie mot CG Hoteldrift AS (City Apartment Hotel) utgjør i dag ca. kr 1.250.000,- ekskl. forsinkelsesrenter. Det foreligger også betalingsmislighold fra Musikkhuset AS (Garage) sin side, da de nå er skyldig husleie på ca. kr 150.000,-. Samlet sett er selskapene således skyldig utestående husleie i Christies gate 14 i dag ca. kr 1.400.000,-, noe som klart utgjør et vesentlig betalingsmislighold.

Det har vært flere forsinkelser, og huseier har sendt purringer på husleiebetaling fra hotellet og Garage utallige ganger over flere år. For huseier City Eiendom AS er det en uholdbar situasjon at leien ikke blir betalt, og derfor har det skåret seg mellom partene.

Etter huseiers syn er ikke husleien i henhold til kontrakten høy, i forhold til markedspris på næringseiendommer i Bergen sentrum. Kvadratmeterprisen for leien til CG Hoteldrift AS ligger på omtrent kr 1657 (1.500.000 pr. år/905 m²). Det er således uriktig at huseier har krevd husleie på 45 prosent av omsetningen.

Samlet kvadratmeterpris for hele leiegården utgjør omtrent kr 1600. Bakgrunnen for likviditetsproblemene i selskapet er utelukkende dårlig styring og drift i selskapene.

Til tross for dårlig likviditet i selskapet, har de ledende personene tatt ut forholdsvis høye lønninger. Styreleder i City Eiendom AS tilskrev Henning Christensen og Sjur Gullaksen allerede i 2016 om at de ikke kunne hevde å jobbe gratis, når de i realiteten tok ut til sammen omtrent en million kroner i årslønn hver.

Når det gjelder de branntekniske rapporter som CG Hoteldrift AS har innhentet, er det et vesentlig poeng å få frem at rapporten bygger på til dels uriktige og ufullstendige opplysninger gitt av leietaker.

Etter opplysninger fra huseier er denne rapporten revidert, og opprinnelig konklusjon er frafalt. Bergen Brannvesen har etter befaringer i juli 2018 konkludert at det ikke er fare for personsikkerheten. Likevel hevder leietaker til media fortsatt at hotelldelen ikke kan drives på grunn av mangler ved brannsikkerheten.

Huseier kan vanskelig oppfatte leietakers påstander om mangel på brannsikring som annet enn en konstruksjon for å slippe å betale leie.

Det er uheldig at samarbeidsklimaet er blitt så dårlig, noe som gjør at City Eiendom AS ikke ser annen utvei enn å finne en ny leietaker. Huseier har vært meget tålmodig og imøtekommende over flere år, men det går en grense.

Å fortsette med gjentakende problem er ikke en god løsning. Det vesentlige for enhver huseier er å få innbetalt husleien, og når denne ikke blir betalt, er det vanskelig for huseier å fortsette leieforholdet.

Huseier sa seg villig til å avholde et møte med leietakerne i forrige uke. Det ble da klart at CG Hotelldrift AS ikke er villig til å betale noe av den utestående husleie som pr. i dag utgjør ca. kr 1.256.884,- uten forsinkelsesrenter.

De opplyste videre at de ville gå til media for kritikk av huseier, dersom huseier ikke ville slette gjelden. Dette innebærer at de i løpet av 2018 har disponert lokalene for hotelldrift i syv måneder, uten at husleier har mottatt noen prosent av omsetningen.

I lys av dette er det provoserende at leietaker hevder å betale 45 prosent av omsetningen i leie når de i realiteten har beholdt 100 prosent selv.