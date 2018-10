Men du kan gjerne fortsette å spandere kaffe.

Ikke vet jeg om du, Herman Friele, har skrevet innlegget om KrF i BT 3. oktober helt selv. Eller om det er noen unge spinndoktorer i Høyres hus som har snekret sammen en slik usminket parodi på politisk frieri. Men særlig vakkert var det ikke. Omtrent samtidig som dette er står på trykk i BT, garanterer Venstres Abid Q. Raja KrF hele tre statsråder rundt Kongens bord i Dagbladet – om de bare ikke dumper Erna og Abid.

Økte bistandsmidler i statsbudsjettet for 2019 ble beleilig lekket like før Hareides historiske tale forrige uke. Her skal alle gode krefter tas i bruk. Om ikke KrF velger Erna med hjertet, skal de lures og lokkes på andre måter.

Antall statsråder og bistandsmilliarder slenges løst opp i luften for å overbevise KrF om at det virkelig ikke trengs noen ny regjering. Men ikke nok med det. Friele tar også i bruk tøffe trusler. Om KrF skifter side, vil nemlig bergenspolitikere miste alle sine venner i Oslo. De vil bli møtt med summetonen i telefonen. Virkelig?

Faksimile, BT 4. oktober 2018

Kjære Herman Friele. Jeg sitter på Stortinget for Senterpartiet. Jeg har egentlig ingen ting med denne saken å gjøre. Men jeg kan ikke dy meg. For nå gjøres virkelig norsk politikk om til en barnehage. Jeg blir flau.

Er det med slike barnslige argumenter at landets nasjonale politikk skal velges? Er det slik regjeringens flertall skal sikres? Er det slik dere forventer å overbevise KrF? Vær så snill. Vis litt (!!) større respekt for KrF og deres linjevalg. Dette handler heller ikke om KrF, men om hvilken retning KrF vil at Norge skal bevege seg i.

Å tro at Norge og Vestlandet ikke hadde kommet seg ut av oljekrisen uten en H/Frp-regjering, er selvsagt noe Friele skal få tro på.

Som Friele kan si. Men det er ikke sant. Derfor er det dramatisk når han kobler det valget KrF nå skal gjøre, opp mot den redde, unge naboens redsel for å si opp sine ansatte og barnefamiliens bekymring for huslånet. Men tror du, Friele – innerst inne – at en Senterparti-regjering bare hadde stått og sett på og tvunnet tommeltotter da oljekrisen møtte vestlandskysten?

Friele viser til satsing på rus og psykisk helse. Men visste du at satsingen på psykisk helse i våre sykehus ikke er prioritert slik helseminister Bent Høie lovet? At tre av ti som blir henvist til psykisk helsevern fra fastlegen i dag, blir avvist. Det er alvorlig.

En regjering som går inn for liberalisering av alkoholpolitikken og vil ha forsøk med heroinassistert behandling av rusavhengige, og – for å ta med det siste også – som tillater selektiv abort av friske tvillingsfostre, viser at det ikke bare er idyll i dagens Erna-leir heller. Erna er ikke alltid stjerna.

Men Herman har ifølge seg selv vært hyppig på Bømlo og stått sammen med lokalsamfunnene for å skape politikken nedenfra. Som Erna og regjeringen. Hm, virkelig? Skape politikken nedenfra? Ja, det får man si.

En regjering som i mange kretser er mest kjent for det motsatte. Som trer politikken ned over lokalsamfunnet – ovenfra. Som bestemmer det meste i Oslo. Som ikke tar folkestyret og demokratiet på alvor. Som slår kommuner og fylker sammen med tvang, og som tror at hallingdøler og haldensere har noe til felles. Som sentraliserer politiet vekk fra lokalsamfunnene og legger ned ambulanser i distriktene. Som står samlet på perrongen i Arna og skryter av utsetting av K5 – Bergen Voss, og som ikke – aldeles ikke – gjør nok for jordbruket her i vest.

Nei, Herman Friele. Dette holder ikke. Jeg kjenner deg fra da vi begge satt som folkevalgte i Bergen bystyre. Du som ordfører. Jeg som enslig Senterparti-svale. Ingen kan si annet enn at du tvers igjennom er en hyggelig fyr. Men her må ting bare sies som de er. KrF er et politisk parti. Et parti som verken du eller jeg stemmer på. Men det er det en del andre som gjør. La nå KrF få lov å gjøre sitt valg. Jeg forstår godt at du synes det er viktig.

Det handler om de grunnleggende verdier. Ikke om summetonen i telefonen eller rødgrønne mareritt. Så kjære Herman Friele, nå gjelder det å holde kjeft.

Men du kan gjerne fortsette å spandere kaffe.