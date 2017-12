Som tillitsvalgte ved Øyeavdelingen vil vi rope et kraftig varsku med tanke på avdelingens drift, arbeidsmiljøet og fremfor alt pasientsikkerheten.

I årets budsjett skal Haukeland Universitetssjukehus spare 150 millioner kroner. Av dette skal Øyeavdelingen spare inn 16,6 millioner, hvilket tilsvarer lønnsbudsjettet til avdelingens sengepost.

Forslaget er at avdelingens senger skal gå inn i en felles sengepost med hode-/halsklinikken (øre-nese-hals og kjevekirurgisk avdeling). Denne felles sengeposten skal være lokalisert i Sentralblokken, der hode-/halsklinikken allerede holder til, mens resten av virksomheten til Øyeavdelingen stadig skal foregå i avdelingens eget bygg, Augebygget.

Å skulle fraktes mellom disse ulike bygningene enten med rullestol i tunnelsystemet eller med ambulanse kan - med realistisk ventetid på portør eller ambulanse - ta timer.

Som tillitsvalgte ved Øyeavdelingen vil vi rope et kraftig varsku med tanke på avdelingens drift, arbeidsmiljøet og fremfor alt pasientsikkerheten. I to drøftingsmøter har tillitsvalgte for samtlige arbeidstakerorganisasjoner på avdelingen gått i mot dette forslaget, på grunn av store negative konsekvenser i risikoanalysene som er foretatt. Likevel ser vi at dette fremmes nå som endelig forslag i sluttføring av budsjettbehandlingen.

Øyeavdelingen er en kirurgisk avdeling med høy aktivitet på operasjonsavdeling og poliklinikk. For en effektiv og fleksibel drift er de ansatte på sengeposten samtidig nøkkelpersonell for klargjøring av pasienter til operasjoner, postoperativt mottak og videre overvåking og oppfølging etter operasjonen.

På grunn av dette personalet, med høy fagkompetanse i øyesykdommer, samt geografisk nærhet mellom klargjøring av pasienter og operasjonslokalene, har avdelingen hvert år klart å øke sin kapasitet når det gjelder antall operasjoner og antall polikliniske pasienter.

Dersom avdelingens sengepost skal være lokalisert i Sentralblokken, vil dette bety daglig transport av pasienter mellom Sentralblokken og Augebygget. Når avdelingen samtidig har fått beskjed om at ambulansetjenestens tilbud vil bli dårligere neste år på grunn av budsjettkutt, gir dette stor grunn til bekymring.

I de foreliggende risikoanalyser har arbeidsgiversiden ikke kommet opp med noe realistisk forslag til løsning på disse logistikkmessige utfordringer. Utviklingen fra innleggelser til poliklinikk/dagkirurgi har pågått i mange år, og det er nå bare de som trenger det aller mest som blir innlagt i forbindelse med øyeoperasjoner.

Det er etter vår mening dårlig pasientbehandling å skulle frakte disse pasientene daglig mellom ulike bygninger. Det vil også bety dårligere effektivitet med for eksempel strykninger av operasjoner.

En spesiell grunn til bekymring gjelder pasienter som innlegges med netthinneløsning, og som både før og etter operasjon skal posisjoneres og ha fysisk ro for at resultatet av operasjonen skal bli optimalt. At disse pasientene skal måtte fraktes frem og tilbake mellom Sentralblokken og Augebygget med ambulanse, vil kunne gå direkte ut over operasjonsresultatet, med høyere risiko for komplikasjoner.

Vaktberedskapen på avdelingen vil også bli splittet mellom sengepost og Augebygget. Når avdelingens aktivitet på dagtid stenger, vil vaktteamet måtte flytte over til sengeposten i Sentralblokken. Flere akutte øyetilstander krever tungt og kostbart utstyr til undersøkelser, prøvetaking og behandling på ettermiddags- og kveldstid, og vakthavende lege vil i så fall måtte fraktes tur/retur sammen med pasienten til Augebygget.

Som tillitsvalgte vil vi sterkt henstille til styret i Helse Bergen om å la sengeposten forbli i Augebygget inntil man kan gi hele Øyeavdelingen en varig lokalisering i egnede lokaler med tilstrekkelig plass. Splitting av avdelingen vil gi dårligere pasientbehandling og mer ventetid.