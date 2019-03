Vi må tåle litt regn – selv på sykkel

DEBATT: Du får ikke samme effekt av å sitte inne i en blikkboks.

SYKLING: Med gode klær blir turen fin uansett, skriver Johan Peter Magnus. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Johan Peter Magnus Syklist i Bergen

Hver eneste morgen hopper jeg på sykkelen. Jeg nyter frisk luft, og får tid til å tenke. Det er min kvalitetstid. Som en fin bonus er det også god mosjon. 18 kilometer på elsykkel tvers gjennom Bergen med «rolig spinning» tar ikke lengre tid enn med offentlig transport

Når jeg ankommer jobben eller hjem, har jeg rukket å gjøre meg klar for det som møter meg, på en måte som jeg ikke tror er mulig om jeg sitter innestengt i en blikkboks.

«Med 260 regndager i året skjønner jeg godt at det kan være vanskelig å kaste seg på sykkelen. Det kjenner jeg på selv ...» uttalte en person i en artikkel i BT nylig. For meg er dette helt uforståelig, for det er jo ikke vanskelig å velge sykkelen.

Det er på sykkelen jeg har skjønt at det ikke finnes dårlig vær, men bare dårlige klær.

Med gode klær blir turen fin. Og der jeg sykler langsmed fjorden på vei til jobben, skjønner jeg også at naturopplevelser ikke er reservert for fritiden. Alt du behøver å gjøre er å kle deg riktig, kaste deg på sykkelen, sette kurs for jobben og «håpe på» en passe utfordrende byge.

Brasilianere på besøk hos meg skjønte ikke hvordan vi kunne la barna i barnehagen leke ute i regnet. Men i Bergen skjønner vi det. Vi tenker ikke at det er vanskelig å gå ut fordi det regner. På nøyaktig samme måte må vi forstå at det heller ikke er vanskelig å sykle fordi det regner.

At mange må kjøre bil på grunn av barn, handleturer, jobb og naboer som vil ha skyss, det går det an å skjønne. Men vi som har helse til det, vi som reiser alene og bare har passelig lang reisevei, vi må skjønne at det er lett, ikke vanskelig, å sykle. Vi må også skjønne at vi sparer miljøet.

Og når naboer og barna våre ser oss sykle, skjønner de også at det er lett å sykle, i sol og i regn.

