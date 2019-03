«Jeg er bare innvandrerkritisk.» Tullpreik!

DEBATT: Dette er ikke kjærlighet for eget land. Det er enkelt og greit hat, rasisme og nazisme.

STILLHET: Etter terroren på New Zealand gikk statsminister Erna Solberg ut med en kondolanse til de drepte på sin egen Facebook-side. Den ble slettet etter hatefulle kommentarer og hets mot muslimer. Det burde fått alle til å skrike høyt at nå er det nok, men det er skremmende stille, skriver Camilla Ahamath. Foto: NTB Scanpix

Camilla Ahamath Listekandidat for SV (4. plass)

Publisert: Publisert 26. mars 2019 11:00







Mange hvite, privilegerte mennesker må våkne og åpne øynene for det som skjer i vårt lille land. Ikke la det være noen tvil, jeg snakker om den ekstreme høyresiden. Å være hvit og privilegert betyr ikke at livet ditt ikke har vært kjipt, vondt og vanskelig. Det betyr bare at hudfargen din ikke har vært en av grunnene som har gjort livet ditt enda hardere. Fremmedfrykten øker i takt med hatet og kritikken mot mennesker som er «annerledes».

Camilla Ahamath Foto: Privat

Etter terrorangrepet i Christchurch i New Zealand er det tydelig at vi må si ifra om at nok er nok. Dette handler ikke bare om frykt for muslimer. Dette handler også om hatet mot alle de som ikke har hvit hudfarge og andre minoriteter.

Dette liker vi å kalle fremmedfrykt og patriotisme. Det er ikke frykt og kjærlighet for eget land! Det er enkelt og greit hat, rasisme og nazisme. Ikke hverdagsrasisme, «innvandringskritikk», «frykt for muslimer» eller andre ord som høres litt mindre farlige ut. Her i landet vårt har vi gjemt rasisme bak nazisme, så lenge jeg kan huske. Det har vi gjort fordi det da er lettere for «oss vanlige» å ta avstand til det. Det er den enkleste utveien. Det er dem og ikke oss.

«Det er ikke så mange av dem med ekstreme holdninger» eller «Det er ikke mange med farlig tankegods». «Jeg er bare innvandrerkritisk.» Tullpreik! Det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen i 2001 kom som et sjokk på mange. Hvorfor det, egentlig? Han ble forfulgt, angrepet og drept på grunn av sin hudfarge, av nynazister. Vi lovet å ikke glemme!

Etter terroren i 2011 snakket vi mye om at Norge er og skal være et inkluderende og flerkulturelt samfunn. Her i vårt land skulle det være plass til alle. Vi har ikke fulgt opp. Etter terroren på New Zealand gikk statsminister Erna Solberg ut med en kondolanse til de drepte på sin egen Facebook-side. Den ble slettet etter hatefulle kommentarer og hets mot muslimer. Det burde fått alle til å skrike høyt at nå er det nok, men det er skremmende stille.

Les også Solberg måtte fjerne Facebook-innlegg om terrorangrepet

Det livsfarlige tankegodset til nynazister og terrorister er de langt fra alene om å inneha. Hatet mot mangfold er blitt så brutalt at flere av mine engasjerte og sterke venner nå velger å trekke seg ut av samfunnsdebatten. De orker ikke lenger å være en motvekt i hatefulle kommentarfelt.

Lasse Josephsen prøver å forklare i Fri tanke hva som foregår når mennesker blir vant til å leke seg med rasistiske uttrykk i et lukket miljø: «Virkelighetsoppfatningen kan sakte, men sikkert vrenges, til du ender opp med å dyrke ekte rasisme.» Denne virkelighetsoppfatningen endrer seg ikke lenger bare i lukkede grupper. Det er i full offentlighet.

Alternative medier som statsfinansierte Human Rights Service (HRS) er etter mitt syn dedikert til å fremme et fiendebilde av islam, spesielt muslimer. Det spres «fake news» og en massiv manipulering av virkelighetsbildet.

I kommentarfeltene får folk boltre seg med «likesinnede» som gradvis flytter egne holdninger stadig mer til høyre og det ekstreme. Vi er mange som i årevis har prøvd å få politikere og regjeringen til å ta denne type ekstremisme på alvor, uten å bli hørt. Tilliten oppover er tynnslitt.

Men jeg har ikke mistet troen på deg. Du som sender hat i innboksen til meningsmotstandere. Du som sender trusler til kvinnelige politikere. Du som hater muslimer. Du som sjikanerer unge samfunnsdebattanter og du som sprer eder og galle på Facebook og andre sosiale medier. Du som kommenterer saker under nyhetsartikler uten å tenke over hvordan du formulerer deg. Du som mener muslimer er en trussel. Du som deler saker ukritisk fra useriøse aktører.

Du må tørre å se deg i speilet og ta et oppgjør med deg selv.

Innsenderen har tidligere arbeidet som journalist i BT.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg