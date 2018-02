Empati er ingen garanti. Dette handler om makt, status og tilhørighet.

Empatiske barn mobber ikke, skriver Arne F.M. Engelsen i BT søndag 28. januar. Det er feil.

Mobbing gir status, tilhørighet og makt. Disse godene ønsker selvfølgelig også empatiske mennesker.

Det å ha en velutviklet empatisk grunnholdning er ikke en garanti for at man ikke utøver negative handlinger mot andre. Det handler dels om tilhørighet, og dels om kulturen vi er en del av.

Vi mennesker trenger andre mennesker. Å tilhøre en gruppe har vært bokstavelig talt livsviktig. For «å få lov til» å være en del av gruppen, vil mange av oss gjøre handlinger vi ikke er stolte av, eller godta at slike handlinger gjennomføres uten at vi griper inn.

Sosial kompetanse må være førsteprioritet i barnehagen og skolen. Dette arbeidet begynner i hjemmet, fortsetter i skolen og på fritidsarenaer, og må løftes videre inn i arbeidslivet. Vi må jobbe med empati, slik Engelsen trekker frem.

Det må gjøres kontinuerlig arbeid for å bygge en trygg og god klassekultur, hvor lederne er gode, inkluderende ledere: «Sånn er vi med hverandre i vår klasse, på vår skole».

Men vi må vite hva mobbing er og hvorfor det oppstår. Dette handler ikke om at enkelte barn er slemme.

Hvis vi går inn med en forestilling om at det er slemme barn som mobber, vil vi aldri få slutt på det.

Vi må ha med oss at alle kan delta i mobbing. Den anerkjennelsen må også foreldre og ansatte i skolen ha.

Når det skjer så skal vi si: «Jeg ser hva du gjør, og jeg skal hjelpe deg å slutte med det.» Til dem som sier fra skal vi si: «Takk for at du sa fra». Dem som blir utsatt for mobbing skal vi møte med: «Vi beklager at dette skjedde med deg. Dette skal vi få slutt på».

Fordi vi mennesker trenger andre mennesker.