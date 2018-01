Det beste for barnet er foreldre som samarbeider, selv etter et brudd.

Tirsdag 16. januar kunne vi i BT lese om at ungdom med delt bosted har like god mental helse som ungdom av foreldre som ikke er skilt.

Det overrasker oss ikke.

Vi trenger en barnelovgivning som belønner samarbeidende foreldre, og som respekterer barnets krav og ønske om å få beholde begge foreldrene.

Også når de slutter å være kjærester.

I Norge er det uttalt offentlig politikk at foreldre skal være likestilte og dele på ansvar, rettigheter og plikter overfor felles barn så lenge mor og far er ektefeller eller samboende.

Om det så oppstår et samlivsbrudd, er det i Norge mulig at barnet i praksis mister den ene omsorgspersonen og rollemodellen sin med et pennestrøk.

Dette har vi i Foreningen 2 foreldre (F2F) sett i en årrekke. Antall foreldretvister som går for retten økte med 8,9 prosent i perioden 2009-13, ifølge NOU 2017:8.

Vår kollektive erfaring tilsier at økningen i hovedsak skyldes at den ene forelderen, som har etablert et solid forhold til barna sine, blir satt på sidelinjen om samlivet med den andre forelderen skulle ryke.

Hvert år er det anslagsvis 2500 foreldretvister i norske domstoler. Flertallet kunne vært unngått med et lovverk som i tilstrekkelig grad setter barna først, og motiverer foreldre til samarbeid og konfliktløsning til det beste for alle parter.

Det er totalt meningsløst at ressurssterke foreldre som er gode omsorgspersoner, og som tidligere har samarbeidet godt om barna, skal ende opp som motstandere i en opprivende og ressurskrevende rettsprosess.

Det åpenbart beste for barnet er å ha regelmessig kontakt med, og omsorg fra, begge foreldrene.

Som følge av den nye barneloven, kan ikke den ene forelderen flytte med barna uten å ha varslet den andre minst tre måneder i forveien. Dersom foreldrene ikke er enige, skal flyttespørsmålet bringes inn for megling. Andre gode tiltak er også kommet på plass. Stortinget har for første gang fastslått at et barn har rett til to foreldre, og bestemt at felles foreldreansvar gjelder uavhengig av foreldrenes samlivssituasjon.

F2F er ikke opptatt av likestillingsspørsmålet, men utelukkende hva som er barnets beste. Vi skulle gjerne sett at barnas interesser ble tatt mer på alvor av politikerne og domstoler.

I normaltilfellet innebærer det mest mulig samlet foreldrekontakt og at barnet får beholde begge foreldre som hverdagsressurser.

Det er grunnleggende for barn å ha god og regelmessig kontakt med begge foreldre, uavhengig av foreldrenes samlivsstatus. Både FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon slår dette fast.

Så lenge barneloven og systemet rundt ikke fullt ut anerkjenner dette prinsippet, vil det fortsatt være flust av unødige foreldrekonflikter.