Med en stor utbygging på Skolten står Bergen i fare for å miste sin verdensarvstatus.

I et innlegg i BT torsdag 11. januar presenterer Erik Tønjum utbyggingsplaner for området på Skolten og Bontelabo som en gavepakke til byens befolkning.

Skolten-initiativet har «ikke noen eiermessige eller økonomiske tilknytninger til prosjektet», som er et rent, uavhengig innbyggerinitiativ for å «få til en viktig sentrumsutvikling på byens fineste tomt».

Ja, det er mulig at dette er et utslag av naiv idealisme, men hvilke interesser vil det tjene på sikt? Og hvor «viktig» er en slik sentrumsutvikling?

Området i seg selv er nokså rotete og utrivelig i dag, det må innrømmes. Men det er innseilingen til et av Norges verdensarvområder. Takket være en middelalderarkeolog ble Bryggen ikke bare bevart, den fikk en slik status og popularitet at det nesten er for mye av det gode.

Bryggegårdene kan ikke sees løsrevet fra sitt miljø, som i nasjonal sammenheng rommer bygninger av minst like stor verdi: byens eldste stående bygning, den nyrestaurerte Mariakirken. Og ikke minst Norges første kongssete og administrasjonssenter av europeisk rang, Bergenhus slott og festning.

Bygningene her ble langsomt, men omhyggelig, gjenreist etter krigens ødeleggelser.

Dessverre var man ikke like omsorgsfull overfor festningens omgivelser. Vi fikk bygninger som fiskeindustrianlegget på Bontelabo, som dominerer innseilingen, og hotellet Orion, som svekker virkningen av Rosenkrantztårnet.

Det er lett å dele misnøyen med dagens dominerende cruiseskip, men de er der i alle fall ikke permanent.

Festningen presenterer seg i dag mot havnen og omgivelsene med et idyllisk parkanlegg. Forsvarsbygg er en omsorgsfull forvalter av bygningsmassen. Men de har nok misforstått sin rolle når de ønsker seg en tettbebyggelse mot innseilingen for å skaffe flere brukere til parken.

Vi har dessverre ikke lenger noen som middelalderarkeolog Asbjørn Herteig blant oss. Han ville ha klart å stoppe misforståtte initiativ som dette, slik han også fikk stoppet riving av Kjøttbasaren på Vetrlidsallmenningen.

Vi må sette vår lit til hans fagfelle, byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap), som utvilsomt er rett kvinne på rett plass.

Det er å håpe at bystyrets vil ha vett til å lytte til hennes råd i denne saken.

Bergen står ellers i alvorlig fare for å miste sin verdensarvstatus.