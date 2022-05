Nato er ikke et solidaritetsprosjekt

I Norge har Nato vært medvirkende til en militærstrategi som går bort fra å forsvare Norden.

Rødt og Sofie Marhaug er negativ til en utvidelse av Nato til Sverige og Finland.

Sofie Marhaug Stortingsrepresentant for Rødt

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stig Arild Pettersen påstår at Rødts Nato-motstand er et paradoks. Men det er ikke paradoksalt at et parti som er mot Nato, stemmer mot en Nato-utvidelse.

Den store uenigheten mellom Rødt og BTs kommentator dreier seg om hvorvidt Nato er et solidaritetsprosjekt eller ei. Pettersen skriver med stor patos at «landsstyrevedtaket [sic] bør diskvalifisere partiet fra å noensinne ta ordet ‘solidaritet’ i sin munn igjen».

Vi har åpenbart ulik oppfatning av hva som er solidarisk. Den Nato-ledede bombingen av Libya er ikke akkurat ordbokdefinisjonen av solidaritet.

Les også Stig Arild Pettersen: «Rødt er for frihet og solidaritet. Bare ikke for Finland og Sverige.»

I dag er Putins grusomme angrepskrig mer aktuell og langt mer skremmende for mange. Da er det nødvendig med nye diskusjoner om forsvarsstrategi, også i Rødt. Men vi er ikke enig i at Nato er en del av løsningen. Rødt er for et tettere nordisk forsvarssamarbeid og går inn for å gi Sverige og Finland sikkerhetsgaranti uavhengig av Nato.

I Norge har Nato, godt hjulpet av norske politikere, vært medvirkende til en militærstrategi som går bort fra å forsvare Norden. I stedet har det norske forsvaret blitt innrettet på angrep «out of area».

Gjennom vår alliansetilknytning har vi kriget i Afghanistan og bombet Libya. Vi har kjøpt dyre, amerikanske jagerfly i stedet for svenske. Vi har sagt nei til FNs atomvåpenforbud; det passer ikke med Natos strategi.

Rødts nei til utvidelse av Nato utgjør like fullt et mindretall i Stortinget og speiler mindretallene i de svenske og finske parlamentene i så måte. I Sverige har for eksempel Vänsterpartiet argumentert mot Nato-innmeldelse med begrunnelsen om at folket ikke har fått sagt sin mening om Nato ved valg, etter at Socialdemokraterna gikk bort fra alliansefrihet midt i en valgperiode.

Nato er en militær allianse. Det er naivt å tenke at Nato forvandles til et slags solidaritetsprosjekt over natten. All historikk med krigføring, Trump og Erdogan er som visket bort i en slik analyse.

Det er denne alliansen Rødt verken vil utvide eller forsterke. Når vi likevel blir nedstemt, gjelder det å jobbe videre for å stanse amerikanske baser i Norden og for å styrke forsvarsevnen på egne premisser.