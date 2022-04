Du kunne vært min gutt, min sønn

Jeg håper du lever og får den hjelpen du trenger.

Vibeke Birkeland Johansen er takknemlig for at flere ville hjelpe den unge mannen på Bybanen.

Vibeke Birkeland Johansen Utflyttet bergenser

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Til deg, unge, fine mann, som satt syk, iskald og forkommen kun iført shorts og T-skjorte, i en forvridd stilling, fullstendig ute av stand til å gjøre rede for deg, på en smekkfull bybane i Bergen tidlig torsdag morgen:

Jeg klarer ikke å la være å tenke på deg og på hvordan du har det nå. Jeg ristet i deg, prøvde å snakke med deg, prøvde å spørre deg om hvem du var og om du trengte hjelp. Du klarte ikke å svare. Jeg fortsatte å riste i deg.

Og jeg tenkte: Du kunne vært min gutt, min sønn. Hva om hele Bybanen valgte å overse at min sønn kanskje satt der og døde foran øynene på folk? Hvor mange runder med banen hadde du egentlig sittet der allerede? Du kom åpenbart ikke på ved startpunktet i sentrum.

Jeg ringte 113 og fikk stoppet Bybanen for deg, slik at ambulansens fagfolk kunne komme om bord og hjelpe deg.

Noen ble forsinket til jobb, det får så være. Du og dine behov var viktigere enn alle som var friske og raske nok til å dra på jobb og skole.

Jeg håper av hele mitt hjerte at du lever og at du får den hjelpen du trenger. Jeg håper du har noen å være glad i som er glad i deg også. Jeg rørte ved deg, igjen og igjen, og det rørte noe i meg.

En gang var du en liten gutt. Noen har pjusket i den nakken som satt lutet og fastlåst foran meg. Noen har klemt det fine kinnet ditt som jeg klappet på uten å få kontakt. Jeg håper de får mulighet til å gjøre det igjen, og at du blir frisk nok til å ta imot godheten og mulighetene som livet har å by på.

Til den unge damen, student på HVL som ble med Bybanen videre etter at du skulle ha gått av, du som brydde deg og viste omsorg og medmenneskelighet, og til den vennlige mannen som var til støtte med din rolige tilstedeværelse: Takk, begge to, for at dere stilte opp for et ungt medmenneske i nød.

Til resten av Bybanens passasjerer: Hvordan vil du at andre skal reagere hvis du, eller noen du er glad i, havner i en slik situasjon?

Skal vi stoppe Bybanen for deg, eller bare se en annen vei og håpe på det beste?

Innlegget ble først publisert på Facebook.