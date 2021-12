All ære til Odd Arild, Stig og Steinulf!

Det var modig av de tre herrene Tungesvik (Sp) Viste (R) og Torgersen (Sp) å bryte ut og gå for Bryggen-alternativet, mener innsenderen.

Slike politikere trenger vi flere av.

John Glenn Robertsen Nesttun

Etter snart 30 år i Bergen så står det veldig klart for undertegnede at her i byen skal det krangles og kveruleres om stort og smått – selv om det koster tid og i mange tilfeller svært mye penger.

Striden om Bybanen over Bryggen eller i tunnel er et godt eksempel på hvor galt det kan gå i byen mellom de syv fjell. Jeg tror at yrkespolitikere står svært lavt blant folk hva gjelder troverdighet, og det er grunn til å tro at politikerforakten har økt. Men det finnes hederlige unntak.

John Glenn Robertsen

Det var befriende og ikke minst modig av de tre herrene Viste, Torgersen og Tungesvik, at de skar igjennom galskapen og fortalte hvor skapet skal stå – fordi Bryggen-alternativet er realistisk økonomisk sett.

Bergen har høye nok bompengetakster allerede. Med tunnel ville prislappen blitt 2,2 milliarder dyrere, og da er som kjent bilistene melkeku nummer én.