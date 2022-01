Kampanje mot Stoltenberg?

Politisk redaktør Eirin Eikefjord lanserte fleire konspirasjonsteoriar i ein kommentar torsdag.

Eirin Eikefjord meiner at tilsetjing av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef vil vera nepotisme. Det er ein grov påstand, skriv Sigve Gramstad, som sjølv ikkje røysta Ap.

Sigve Gramstad Student, Bergen

Den første teorien til Eikefjord gjeld bruk av uttrykket Ap-dynastiet. Etter mi oppfatning brukar ho uttrykket for å skapa ein illusjon om at det finst nokre uidentifiserte Ap-folk som styrer landet. Den andre gjeld bruk av uttrykka «Ap-staten og Oslo-klikkene».

Ap-staten definerer ho som «Noen få utvalgte tar store avgjørelser i lukkede rom», og at «sånn har ting blitt bestemt siden krigen». Ho synest å meina at sjølv om Høgre/KrF har hatt statsminister i 18 av dei 40 siste åra, så har det heile tida vore nokre uidentifiserte Ap-folk (saman med ein Oslo-klikk) som styrer landet.

Eikefjord meiner at Lovavdelingas vurderinga av Stoltenbergs habilitet er «ganske verdiløs». Ho synest det er viktigare i habilitetsvurderinga kven Stoltenberg har hatt «rusleturer og middagsselskaper» med.

Det peikar mot eit overvakingssamfunn eg ikkje ønskjer å vera ein del av.

Så peikar Eikefjord på Happen-gjengen, «en vellykket liten klikk som er oppvokst «innunder rikmannskollen på Oslo vestkant», som òg styrer i det skjulte. Ho meiner at tilsetjing av Stoltenberg vil vera nepotisme, «en kjip mekanisme som gjør at kompiser, kontakter og stamtavle betyr mer enn evner og resultater».

Dette er ein grov påstand, som minner mest om Trump sine påstandar om val i USA.

Eikefjord lanserer konspirasjonsteoriar i kampanjen mot Stoltenberg. Eg skal derfor lansera ein ny konspirasjonsteori, som alternativ til Eikefjord sine.

Det er naivt å tru at ein aviseigar ikkje er interessert i innhaldet i avisa si, og at eigaren kan ha interesse i at avisa skal fremja visse synspunkt. Har Schibsted uformelt gitt redaktørar i konsernet melding om å skriva for å sverta Ap? Har redaktørane vore på rusleturar eller ete middag saman?

Har i slike uformelle samanhengar «ideer tatt form, signaler blitt sendt og kameraderi oppstått»? Finst det Schibsted-aviser som stør opp om Stoltenbergs kandidatur? Ligg Ap-hat eller innordning etter uformelle signal under kommentarane til Eikefjord?

Uansett håpar eg at ho i seinare analysar og kommentarar tenkjer gjennom korleis det ho skriv kan oppfattast hos lesarane og prøver å unngå å stimulera dei mørkaste og mest grumsete djupnene i våre sjelsliv.