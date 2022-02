Livet i Nesttunvassdraget er viktig for Bergen

En god flomsikring, med fiskevandring i vassdraget, er ønsket fra et samlet politisk miljø.

Det er uenighet om hvordan Nesttunvassdraget, som renner ut i Nordåsvannet like ved den gamle Pedek-fabrikken på Nesttun, skal flomsikres.

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet

22. januar hadde BT en stor og informativ sak om flomsikring av Nesttunvassdraget. I saken beskrives situasjonen som fastlåst mellom etatene og de frivillige. At ting kan ta tid administrativt, kan jeg forstå, resultatet tror jeg kan bli bra.

Det nevnes imidlertid lite i saken om situasjonen mellom de frivillige og politisk nivå. Her vil jeg si at Nesttunvassdragets venner i veldig stor grad blir hørt. Så vidt jeg vet, har samtlige partier og grupperinger vært positivt innstilt til deres innspill og befaringer.

Nesttunvassdragets venner, Bergen sportsfiskere og Bergen Elveforum har over tid jobbet for å sikre liv i Nesttunvassdraget etter flomsikring, mener Reidar Staalesen.

Siden 2015 har jeg hatt seks muntlige eller skriftlige spørsmål om status på flomsikringsarbeidet, eller andre hensyn til økologien i vassdraget. Bystyret har også hatt et bredt engasjement for vassdraget, muligheten for å gjøre det anadromt (sjøaure og lakseførende), samt å bruke vassdraget som en del av fremtidig byutvikling med elvepark. Og i byrådet sitt budsjett for 2017, bevilget bystyret 500.000 til prosjektering av fisketrapp i Hopsfossen.

Men milepælen for hele vassdraget kom i 2019, da et samlet bystyre sa nei til planene med å bygge flomtunnel i vassdraget. Først og fremst på grunn av at det er en dårlig løsning for livet i vassdraget, men det er også en mye dyrere løsning.

Vi politikere venter i spenning på hva som vil komme i denne saken. Samtlige partier har vært tydelig på at saker som livet i elven, motstand mot store inngrep som flomtunnel og en god og sikker flomsikring og fisketrapp i Hopsfossen skal veie tungt.

Et levende vassdrag, med en velfungerende fisketrapp, vil være det største enkelttiltaket vi kan gjøre for sjøauren i kommunen vår. Vassdraget har potensial til å doble den samlede populasjonen for hele kommunen gjennom å få tilgang til elven.

Nordåsvatnet som brakkvann (lavt saltinnhold) gjør at auren her blir i større grad enn andre plasser på Vestlandet, skjermet for lakselusen, som er en betydelig trussel for sjøauren. En god flomsikring, med fiskevandring i vassdraget, er med andre ord politisk ønsket fra et samlet bystyre i Bergen.