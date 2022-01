Det store skoleboktyveriet

Selv om vi brenner for å lage gode lærebøker, kan vi ikke jobbe gratis.

«Skoler som kun bruker kopiert materiale, kopierer ulovlig fra første side», skriver innsenderne.

Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy Lærebokforfatter

Karianne Megard Grønli Lærebokforfatter

Kjersti Lundetræ Lærebokforfatter

Bjørn Arild Ersland Forfatter

Hver dag forsyner kopimaskinene ved norske skoler lærere og elever med læremidler. Dette er læremidler som skolen skulle betalt for. Skoleledelse og kommuner vet om praksisen, men setter likevel sine ansatte i en posisjon hvor de ser seg nødt til å bryte loven nesten daglig.

Spenner norske kommuner med denne praksisen bein på seg selv og sin egen fremtid? Ingen kan produsere nye læremidler under slike forhold som læreplanverket (LK20) gjennomføres med i skolen. Det er synd, for helt frem til nå har den norske skolen hatt mange gode, kvalitetssikrede læremidler å velge mellom.

De siste årene har det vært stor aktivitet i norske undervisningsforlag for å gi lærere og elever nye og oppdaterte læreverk til innføringen av den nye læreplanen i 2020. Oppdaterte læreverk som speiler samfunnet vi lever i, fremtiden vi skal møte, og som kan brukes av det store mangfoldet av elever som fins i en klasse. Dette tar det år å utvikle.

Fra venstre: Karianne Megard Grønli (lærebokforfatter), Bjørn Arild Ersland (forfatter), Kjersti Lundetræ (lærebokforfatter) og Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy (lærebokforfatter).

I oktober 2021 gikk vi til topps i Belma-kåringen (Best European Learning Materials Awards) med norskverket Fabel 1–4. Fire års arbeid bar frukter i form av gull på bokmessen i Frankfurt, og med det en solid anerkjennelse av kvaliteten i både våre digitale og papirbaserte komponenter, for lærere og for elever. Dette er langt fra første gang at norske lærebokforfattere vinner denne prisen. Faktisk er norske læreverk kjent for å være blant de beste i Europa.

Akkurat nå er vi inne i et kronår hvor skolene kan velge og vrake i helt moderne og oppdaterte læreverk. Samtidig opplever vi det samme som alle andre skolebokforfattere i 2021–2022. Skolene og kommunene prioriterer ikke nye læreverk til tross for at innholdet i skolen er fornyet. Samtidig kopierer eller skanner mange lærere helt nye læreverk, og sekkene til elevene blir lastet med kopiark.

Problemet ble godt beskrevet i NIFUs rapport 2018:14: Det å kopiere synes de fleste «er helt nødvendig» for å tilby den undervisningen de ønsker. NIFU-rapporten kom før de nye læreplanene, men inntrykket vårt er at bruken av kopimaskiner bare har økt det siste året.

Vi ser den skvisen lærerne står i. De skal undervise elevene etter en helt ny læreplan, og i tema, arbeidsmåter og kompetanser det ikke fins materiell til i gamle læremidler. Skal de finne verktøyene de trenger, må de lete i nye læremidler.

Skoler og kommuner lener seg på Kopinoravtalen, som tillater kopiering av inntil 15 prosent. Helt lovlig. Ser man nærmere på avtalen, ser man derimot raskt at dette er en sannhet med modifikasjoner, fordi, som det står i avtalen: Kopiering skal ikke erstatte, men være et supplement til anskaffelse av læremidler.

Dette innebærer at skoler som kun bruker kopiert materiale, kopierer ulovlig fra første side. Det blir et paradoks når den samme skole skal lære elevene å vise god kildekritikk og å tenke etisk.

Med dette kan vi konkludere at dersom skolene i fremtiden skal ha tilgang på gode og oppdaterte læremidler, må skolene sette seg inn i Kopinoravtalen og avslutte praksisen med ulovlig piratkopiering både digitalt og på papir.

Slik det drives i dag, er en svært korttenkt løsning. En dag vil ikke skolene lenger ha noe å kopiere – de blir stående uten oppdaterte verktøy. For selv om læremiddelforfattere brenner for elever og lærere, er det svært få av oss som kan gjøre dette som gratisarbeid.