Vi fortsetter å styrke tilbudet til psykisk syke

Byrådet prioriter innsatsen innen psykisk helse for både barn og voksne.

Sosialbyråd Lubna Jaffery svarer på kritikken som er kommet etter fremleggelsen av byrådets nye budsjettforslag denne uken.

Lubna Boby Jaffery Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap)

Dette er spesielt viktig når vi er på vei ut av en tid som har vært preget av pandemi og usikkerhet. Derfor har byrådet blant annet styrket lavterskeltilbudene i byen siste året.

Det er derfor ikke riktig det Tone Raknes i Mental helse skrev i BT forrige uke. I Bergen bruker vi fortsatt store summer på psykisk helse. I fjor fikk noen organisasjoner ekstra engangsmidler som kom på toppen av tilskuddet de ellers har fått. I år har de fått samme beløp i tilskudd, uten ekstrabevilgningen fra 2021.

Det finnes gode grunner til å ha en ekstraordinær satsing i et enkeltår. Det kan for eksempel være en spesielle omstendigheter det året, eller det kan være en konkret utfordring en ønsker å løse. Men engangsbevilgninger er nettopp det som det høres ut som. En bevilgning som gis én gang, ikke en varig styrking av feltet.

Byrådet har vist at psykisk helse er et satsingsområde, på tross av en krevende og trang økonomi. Vi utvider tilbudet til Rask psykisk helsehjelp denne høsten, og da de store koronamidlene fra staten til psykisk helse ikke kom, stilte kommunene opp. Vi har brukt sju millioner ekstra for å løse kapasitetsutfordringer i lavterskeltilbud innen psykisk helse det siste året.

Selv om Barne- og familiehjelpen er, og vil fortsette å være, en viktig del av kommunens forebyggende arbeid, er det ikke en lovpålagt oppgave. Vi har derfor sett det nødvendig å foreslå å la fire til fem stillinger stå vakante i barne- og familiehjelpen. Dette utgjør en liten andel av de totale 86 årsverkene som tilhører tjenesten.

Denne høsten har jeg, Arbeiderpartiet og landets neste statsminister gått til valg på et løft for psykisk helse. Og dette er et løfte vi ikke kommer til å gi slipp på. Det stilles sterke og tydelige krav til den nye regjeringen – psykisk helse må løftes og styrkes på den politiske agendaen. Kommune-Norge og spesialisthelsetjenesten må styrkes for å gi de mest sårbare den hjelpen de har rett på.