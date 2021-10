Bryggen er viktigere enn Bybanen

Det er Bryggen og vår identitet det dreier seg om. Ikke om grunnvann eller reisetid.

En liten husklynge er igjen av det som gjorde Bergen til et knutepunkt mellom Nordishavet og Middelhavet i flere hundre år, skriver Arne Skivenes.

Arne Skivenes Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

BT gir 1. oktober Ola B. Siverts en helside til å gi oss «Åtte grunner til at Bybanen over Bryggen er best for Bergen».

Av Siverts sine åtte grunner er det ingen som dreier seg om Bryggen. Ingen. Det dreier seg om oppgradering av byrom, synlighet, unngå underjordiske stasjoner, reisetid, økonomi osv.

Det er greit nok det dersom man er mer opptatt av Bybanen enn av Bryggen. Men da bør man være ærlig om det.

Tidligere byarkivar Arne Skivenes ønsker seg ikke bane på Bryggen.

Jeg tror det finnes tre typer holdninger til dette:

1. De som er mer opptatt av Bybanen enn av Bryggen.

2. De som prøver å balansere hensynet til Bybanen og til Bryggen.

3. De som er mer opptatt av Bryggen enn av Bybanen.

Jeg trodde lenge jeg var i midtgruppen her. Men la meg tone flagg: Bryggen er viktigere enn Bybanen.

Bryggen er viktigere for Bergen enn Bybanen! Dette dreier seg om hvem vi er. Dersom grunnvann, økonomi, topografi, reisetidsundersøkelser, byplanlegging eller andre slike ting gjør det vanskeligere eller umulig å legge Bybanen mot Åsane i tunnel, så få vi bare droppe hele stasen.

Det finnes mange gode måter å komme seg til Åsane på, og mange vil faktisk ikke ha Bybanen dit uansett.

Da borgermester Hildebrand Meyer skulle ha illustrert sin store bergenshistorie fra 1764, falt valget på stadsbyggmester Johan Joachim Reichborn. Av de 22 tegningene han laget, er byprospektet mot Bryggen det mest kjente. Her er Bryggen ikke bare naturtro og realistisk gjengitt, den er også presentert med tydelig stolthet helt i begynnelsen av boken. I dag står kun en tredjedel av disse bygningene igjen. (Originalen oppbevares av Bergen Byarkiv.)

Men det finnes bare én Bryggen, ikke bare i Bergen, men trolig i hele verden. Bryggen er det Bergen er vokst opp rundt. En liten husklynge, som en gang lå kloss ved sjøen, er igjen av det som gjorde Bergen til et knutepunkt mellom Nordishavet og Middelhavet i flere hundre år.

En husklynge som gjorde oss selvbevisste og til utålelige kranglefanter med landets fineste dialekt og gjorde at ganske mange bergensere går rundt med etternavn som stammer fra andre steder i Europa.

Det er Bryggen og vår identitet det dreier seg om. Ikke om grunnvann eller reisetid. Bryggen er ikke til salgs. Ikke engang for en bybane.