Ingen søker etter introverte, men dere ekstroverte trenger oss.

Hvor sosial må du egentlig være for å lage Google-annonser? spør Fredrik Fornes.

Jeg har til gode å se en eneste stillingsannonse som søker etter egenskapene til en introvert. Jeg trodde selv det var en svakhet, helt til jeg innså at det er det motsatte: Min superkraft.

Det finnes to personlighetstyper: Den riktige (ekstrovert) og den gale (introvert). Det var i hvert fall det inntrykket jeg fikk da jeg som nyutdannet gikk inn i næringslivet.

Og jeg ser det fortsatt: Stillingsannonser hvor det ikke er noen logisk sammenheng mellom oppgavene du skal løse og kravet om at du må være «utadvendt og sosial».

Hvor sosial må du egentlig være for å lage sykt gode Google-annonser, for eksempel?

For all del – det stemmer at jeg ikke liker:

Small-talk ved kaffemaskinen.

Å mingle uten mål og mening.

Ta mye plass i møter.

Men det betyr ikke at jeg jobber dårligere enn deg. Jeg jobber annerledes enn deg.

Og jeg kan fortsatt:

Elske å treffe nye mennesker.

Ha meninger – og tørre å si dem.

Ha gode prater med kollegaer.

Det er bare det at jeg aller helst vil jeg sette meg ned med hver enkelt og snakke litt dypere enn hvordan været var på hytten i helgen. Det leder meg over til styrkene til introverte. Fordi det er nettopp det: Styrker.

Vi er gode til å analysere og se det større bildet.

Vi tenker nøye gjennom synspunkt og bidrag før vi deler dem.

Vi trenger ikke å eie rommet. Vi er gode lyttere – og gir plass til andre.

Vi beholder roen når det trengs – og sprer den til dem rundt oss.

Så har vi for all del også en del svakheter. På samme måte som ekstroverte. Den ekte styrken ligger i mangfoldet – gruppen av ulike mennesker og personlighetstyper.

Introverte trenger ekstroverte.

Og her kommer poenget mitt, ekstroverte: Dere trenger faktisk oss også.

