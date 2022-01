Er du en bergenser?

Tanita Guldbrandsen nådde finalen i BTs skrivekonkurranse med dette diktet.

Lesernes beste tekster om det nye året

Er du en bergenser?

En bergenser som alltid går med paraply i sekken på solskinnsdager?

Ikke fordi du vil at det skal regne

Men fordi du vet at hvis du bare later som at du tror det kommer et regnskyll

«Hvert øyeblikk nå!»

Og skuespillet er overbevisende nok

Hvis du bare utbryter:

«Se; mørke skyer over Horisont!»

Med nok overbevisning

Så

Vil dråpene holde seg langt unna?

En bergenser som aldri annonserer til noen at du skal grille etter jobb?

For da kommer regnbygen luskende nøyaktig kl. 16:37

Men hvis du bare tenker at du skal grille

I ditt stille sinn

Lengst der inne

Der de mørke horisontskyene ikke kan høre deg

Så kan det hende at godværet klarer å snike seg under radaren

Og alt vil bli helt topp?

Jeg er en sånn bergenser

Og dette overtroiske tankesettet

Gjennomsyret av 231 nedbørsdager i året

Gjør at jeg ikke tør å si høyt hva jeg håper på for 2022

Jeg tør ikke engang innrømme at jeg har nyttårsforsetter!

For hvis jeg gjør det, vet jeg at jeg ikke vil klare å holde dem

Men

Det er klart jeg drømmer om store ting for året som kommer

Jeg er bergenser!

Bergensere drømmer jo, vi som alle andre

Kanskje enda mer, til og med?

Måtte 2022 bli året

Vi drømmer sant