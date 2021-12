«Bergen?» Godt spørsmål!

Byen vår er snart 952 år, men også berre 50 år.

Innsendaren tar for seg spørsmålet til kunstnar Ragnar Kjartansson på Flesland. Kva er eigentleg Bergen?

Egil Nysæter Tidlegare fylkesarkivar i Hordaland

Når du landar på Flesland og stig ut av terminalen, legg du merke til kunsten på fjellveggen midt imot: «Bergen?». Og det er eit godt spørsmål kunstnaren Ragnar Kjartansson har stilt.

For du er nok i Bergen, men på ingen måte midt i by’n – men i det som før var Fana kommune, og som no er delt i to bydelar. Og Flesland ligg nærmast på landet, sidan bydelen ber namnet Ytrebygda!

Første nyårsdag 2022 er det nøyaktig femti år sidan kommunane Arna, Bergen, Fana, Laksevåg og Åsane vart slått saman til ein kommune. Namnet vart naturleg nok Bergen, men den nye kommunen blei også ei tid uoffisielt kalla Stor-Bergen.

Då Bergen sitt 900-årsjubileum i 1970 nærma seg, sette kommunen ned ein byhistoriekomite. Dei var tilsynelatande ute i god tid, men det er ikkje gjort i ein fart å utarbeida ei byhistorie, og først i 1973 kom den første forfattaren i gang.

I alt vart det fire bind med grundig og vitskapleg historie fram til 1972, fullført i 1985. Etter kvart har også dei andre samanslåingskommunane fått skrive sine allmenne bygdehistorier frå dei eldste tider fram til 1972.

Bergen er vel litt meir enn andre norske byar full av historie. Og det finst sjølvsagt så mykje meir enn dei flaggskipa eg alt har nemnt. Viktigast er byleksikonet. Dessutan finst det fleire arkiv, bibliotek, museum som saman med universitet, høgskule og frivillige historielag yter viktige og vektige bidrag til forståing av byens historie. Og det kan leggjast til: Det er nok ikkje tilfeldig at det er viktige minne frå gamle dagar som i skrivande stund skapar politisk hovudpine.

Mitt ønskjemål for Bergen i 2022 er at dei som har noko med det, dvs. først og fremst Bergen kommune, som ei lita, men viktig jubileumsmarkering set i gang arbeidet med Bergens historie frå 1972 til i dag.

Det trengst tid å produsera ei bok på kanskje nærare tusen sider. Likevel er det håp om at den kanskje kan bli ferdig før Bybanen til Åsane. Kven veit?