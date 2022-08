Klimakonspiratører er farligere enn klimaforsinkere

Det som i realiteten er kompliserte tekniske oppgaver og som også krever tøffe politiske avveininger, blir fremstilt som et spørsmål om god eller ond vilje.

Det kommer stadig flere alternativer til fossildrevne maskiner. Det mest synlige eksemplet er elbiler, skriver innsenderen.

Øystein Sjølie Høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet

Ann-Kristin Ytreberg fra Miljøfyrtårn og Bjørn Haugland fra Skift skriver om utfordringen med å kutte utslippene av klimagasser i BT 20. juli.

De påstår her at Norges utslipp av klimagasser står stille, tross målsettinger om kraftige kutt. Skylden for dette legger de på det de kaller klimaforsinkere og klimafornektere.

Klimaforsinkere er, ifølge Ytreberg og Haugland, velkledde og veltalende folk. Disse aksepterer at menneskelige utslipp endrer klimaet. De vil imidlertid ikke ha klimatiltak ennå, men i 2050. Klimafornektere er personer som ikke tror at menneskelige utslipp av CO₂ påvirker klimaet, iallfall ikke i særlig grad.

Er det plausibelt at disse gruppene forhindrer utslippskutt i Norge? For å svare på det må vi undersøke noen fakta om utslipp.

Det aller meste av utslippene av klimagasser, i Norge som ellers i verden, skjer i maskiner. Maskiner som vi er avhengig av for å leve gode liv. Personbiler, lastebiler og fiskebåter. Dieselgeneratorer på sykehusene, gasskraftverk i Nordsjøen og smelteverk.

For mange typer maskiner finnes det dessverre ikke gode alternativer til de fossildrevne ennå. For å redusere utslippene må derfor nye maskiner være mer effektive enn gamle. Maskiner blir stadig mer energieffektive, og gjør mer nyttig arbeid for hver liter olje de brenner eller hvert tonn CO₂ de slipper ut. Samtidig kommer også stadig flere alternativer til fossildrevne maskiner. Det mest synlige eksemplet er elbiler.

Dette gjør at utslippene i Norge, som i de fleste vestlige land, faktisk faller. I 2021 var norske utslipp 13 prosent lavere enn i 2007. Dette er langsommere enn de fleste skulle ønske. Men de faller.

Fordømmelse av klimaforsinkere bidrar lite til lavere utslipp, mener Øystein Sjølie.

Ikke desto mindre vil lavere utslipp fra aktiviteter som å dyrke en åker, frakte et lass med laks eller bygge et hus ofte innebære at maskinen må skiftes ut. De fleste maskiner varer i mange år. Derfor tar det lang tid å kutte klimagassutslippene.

På verdensbasis bidrar stadig flere maskiner i den fattige delen av verden til at stadig færre mennesker lever i nød. Samtidig gjør de at klimagassutslippene i slike land vokser raskere enn utslippene i rike land faller.

Både i Norge og andre land er det utvilsomt «klimafornektere», som avviser at det er en sammenheng mellom menneskelige CO₂-utslipp og klimaet. Noen klimafornektere er ganske konspiratoriske og kan tro at klimatrusselen er oppdiktet for å øke skatter og avgifter. Klimafornektere har imidlertid neppe særlig innflytelse i Norge i dag.

Dermed likner påstanden om at manglende kutt i klimagassene skyldes «klimaforsinkere» som ikke vil kutte i utslippene, også på en konspirasjonsteori. Det som i realiteten er kompliserte tekniske oppgaver og som også krever tøffe politiske avveininger, blir fremstilt som et spørsmål om god eller ond vilje. «Det er ikke lenger rom for en mellomposisjon», som Ytreberg og Haugland skriver.

Det hadde vært veldig behagelig hvis utslippene kunne kuttes enkelt hvis klimafornekterne ble overbevist. Virkeligheten er dessverre mer besværlig. En effektiv klimapolitikk innebærer å avveie reelle og legitime behov mot hverandre. Uten å innse det, vil det ta enda lengre tid å kutte utslippene.

Bunnplanken i fornuftig klimapolitikk må fortsatt rettes mot å gjøre det stadig dyrere å slippe ut klimagasser. Dette gjør det stadig mer attraktivt å investere i maskiner uten utslipp, eller iallfall lavere utslipp. Fordømmelse av klimaforsinkere bidrar lite.

