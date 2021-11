Derfor valgte vi bort Enova og gjorde jobben selv

Det høres ut som Enova ikke vil at folk skal etterisolere husene sine selv, men betale en bransje for å gjøre det.

Etter at Reidar Kaarbø pusset opp eneboligen selv, er strømforbruket blitt vesentlig redusert.

Reidar Kaarbø Askøy

Så er huset fra 1904 ferdig etterisolert. Arbeidet har vi for det meste gjort selv, rom for rom, yttervegg etter yttervegg, mens vi har bodd i huset.

Nå ser vi at varmen fra vedovnene holder seg godt innenfor de fire veggene, og strømforbruket er dramatisk redusert, noe som er hyggelig med dagens strømpriser.

Dette er ikke takket være Enova. For selv om de har tatt seg betalt fra strømregningene, har de ikke løftet en finger for å bidra. Det hadde ikke engang noen hensikt å søke. Enova ble for byråkratisk.

Løsningen deres krevde at vi måtte fraflytte huset en periode. Støtten ville blitt beskjeden, kanskje mindre enn momsen vi har spart ved å gjøre alt selv. Og med de strenge kravene til Enova, ville prosjektet blitt mye, mye dyrere.

For Enova handler det ikke bare om å spare strøm. Det handler om å ta penger fra strømregningen til vanlige folk og kanalisere dem til selskaper – til glede for eierne. Markedsdirektøren i Enova, Øyvind Leistad, sa i august i år på NRK at jobben deres også er å «styrke bransjen som tilbyr og gjennomfører slike energi- og klimavennlige løsninger».

Det høres ut som han ikke vil at folk skal etterisolere husene sine, men betale en bransje for å gjøre det, og at pengene aldri var tiltenkt «vanlige folk».

Enova har effektivt stoppet mange små enøk-tiltak. Vi trenger det motsatte. En begynnelse kan være å la huseiere få refundert moms på enøk-tiltak som de selv kan dokumentere.