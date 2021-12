Våg å tenke nytt!

Slik kan ein redde Bryggen frå høge skjemmande elmaster og skrikande togskjener.

Med dobbel høgde er slike bussar eit godt alternativ i tronge bysentrum, skriv Einar Sletten.

Einar Sletten Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For cirka ti år sidan var alle bussar utstyrt med dieselmotor, svart eksos. No blir snart alle bussar elektrifisert, utan å vere avhengig av køyreledningar.

Eg budde eit år i Edinburgh, ein by med 542.599 innbyggarar, om lag det dobbelte av Bergen. Den hadde eit fantastisk effektivt bussystem med eigne bussfelt og prioritet for kryssande trafikk. I rushtrafikk blei det sett inn toetasjes ekspressbussar.

I Skottland tek dei seg no råd til at alle ungdomar under 22 år kan reise gratis etter januar 2022. Ordninga blir tatt i bruk for heile Skottland og vil gjelde for over 900.000 unge.

At bussar over to etasjar kjem tilbake på vegane, er det fleire som ser fram til, skriv Einar Sletten.

Toetasjes bussar er ikkje ukjent i Noreg, mellom anna har busselskapet Kolumbus i Rogaland valt å sette inn dobbeltdekkarar i rute gjennom Ryfast-tunnelen.

At bussar over to etasjar kjem tilbake på vegane, er det fleire som ser fram til. Det blir også gunstig for eit trongt bysenter. Vegtunnelar må sjølvsagt utvidast i høgda, men det er teknisk mogeleg, også i Bergen.

Prosjektering av busstrasé burde vere enkelt og kan starta opp stykkevis etter kvart som pengane kjem inn. Alternativet for dei som bur i Åsane i dag, er seigpining fram til 2035, då kanskje ei eventuell bybane er på sporet.

Vi hadde faktisk ein forsmak på kollektivfelt frå Åsane under sykkel-VM. Det fungerte merkeleg nok svært bra. I ein byggeperiode for eigen busstrasé kan vi gjenta eksperimentet. Alle bussar frå Åsane vil ha endestasjon i Bygarasjen, som sjølvsagt må byggast fullstendig om, reservert berre for bussar.

Det vil føre til drastisk reduksjon i privatbilisme gjennom sentrum, for det blir mangel på parkeringsplassar. Det er viktig å få bygd tunnelen til Eidsvåg (med full takhøgd). I første fase blir det lydlaus trafikk over Bryggen. I neste omgang bør ein bygge ein ny byfjelltunnel når ein får råd.

Hugs at Trondheim og Stavanger lever fint med bussløysing. Elbussar er ein revolusjon Bergen ikkje har oppdaga.