Vedum momser for mye!

Vi har et avgiftssystem som straffer gjenbruk og ombruk.

Folk ønsker mer bærekraftige løsninger, men myndighetene strammer til i stedet for å stimulere, skriver Marit Warncke.

Marit Warncke Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Det vi vil ha mer av, må vi skatte mindre – det vi vil ha mindre av, må vi skatte mer. Dette har ikke vår nye finansminister tatt inn over seg.

Norge har vært et foregangsland når det gjelder innfasing av elektriske kjøretøy. Virkemiddelet har vært skatter og avgifter. I innfasing av sirkulær økonomi har vi glemt denne suksessfaktoren og pøser på med skatter og avgifter som hindrer gjenbruk og sirkularitet.

Hvordan skal Norge klare å bli et foregangsland i gjenbruk og sirkulær økonomi når myndighetene ikke tilrettelegger for dette? Ønsker du å reparere foodprosessoren din, må du virkelig anstrenge deg for å finne ut hvordan og hvor dette kan skje.

Og er det noe vits å gjøre det når du momses for andre gang? Dobbel moms gjør at du gjerne betaler like mye for å reparere den som å kjøpe ny.

EU har laget en ambisiøs handlingsplan for sirkulær økonomi. Og Norge har fulgt opp med en egen sirkulærstrategi som slår fast at Norge skal bli et foregangsland på sirkularitet.

Kommunene lager egne planer, og i Bergen lanserer kommunen snart en egen ny klimaplan.

Det er flott at det offentlige lager sine planer, for Norge har en lang vei å gå fra fjorårets undersøkelse som viste at Norge kun er 2,4 prosent sirkulære. Men skal planene ha effekt, må offentlige virkemidler tilpasses målet som ønskes.

Forbrukerrådet lanserte nylig en rapport som analyserer virkningene av nedsatt eller fjerning av moms på reparasjon av utvalgte produkter. Rapporten er entydig på at momsreduksjon vil ha en soleklar effekt når det gjelder hvitevarer.

Vi tror det også vil ha stor effekt for andre bransjer. I tillegg kan vi forlenge levealderen på en rekke produkter om nødvendig vedlikehold underveis også var momsfritt og bidro til mindre nyproduksjon.

I tillegg burde det for lengst vært innført momsfritak på reparasjon av sko og klær. Kast av klær har blitt et internasjonalt problem der svære klesberg er i ferd med å fylle seg opp rundt om i verden og står for nærmere ti prosent av verdens klimagassutslipp.

Samtidig praktiserer Norge avgifter som medfører at det er mer lønnsomt å kaste klær enn å gi dem bort, for gis de bort, må det betales moms av varens verdi.

Kastes den, er verdien null.

Slik kan vi ikke ha det, og det er en klar showstopper for sirkularitet når finansminister Trygve Slagsvold Vedum har uttrykt at dette må «ivaretas på annen måte enn gjennom kompliserende særbestemmelser i skatte- og avgiftsretten».

Kjære Vedum, hvilke tiltak? I dag har vi et avgiftssystem som straffer gjenbruk og ombruk. Hvordan har du og regjeringen tenkt å få fart på sirkulære Norge uten å bruke skatte- og avgiftsmulighetene?

Dere politikerne er med rette stolte av at Norge har blitt verdens elbilhovedstad. Ambisjonene er like store på sirkulærøkonomi, men her har dere helt glemt å ta i bruk de virkemidler dere besitter.

Trenden nå er at folk ønsker å velge mer bærekraftige løsninger, og næringslivet ønsker det samme. Men myndighetene strammer til i stedet for å stimulere.

Slik kan vi ikke ha det.

Så slutt å momse reparasjon og vedlikehold, Vedum!