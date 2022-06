Politiets misforståtte omsorg for rusavhengige

De nye retningslinjene har en positiv virkning politiet ikke ser ut til å vektlegge.

Politimester Kaare Songstad og påtaleleder Sylvia Myklebust er bekymret for at politiet, som følge av nye retningslinjer, vil miste kontakten med rusmiljøet.

Endre Frigstad Bratten og Maren Omholt Kirkens Bymisjon, Gatejuristen i Bergen

Politimester Kaare Songstad og leder for felles enhet for påtale, Sylvia Myklebust, uttalte seg i Bergens Tidende den 6. juni om Riksadvokatens nye retningslinjer – etter tre høyesterettsdommer om rusavhengige og besittelse av narkotika. Det følger av skrivet at rusavhengige ikke lenger skal straffes for besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk.

Politiet er bekymret for at de nye retningslinjene vil føre til at de mister kontakten med brukermiljøet i Bergen, og dermed også kunnskap om narkotikamarkedet. I den forbindelse uttaler Myklebust at «politiet har hatt en omsorgsrolle i miljøet og passet på dem».

Vi kjenner oss ikke igjen i at politiet har en omsorgsrolle for rusavhengige.

Gatejuristen har forståelse for at politiet finner det frustrerende å miste grunnlaget for å gripe inn mot mindre mengder narkotika. Ransaking av rusavhengige har ofte vært inngangen til større narkotikasaker med klare bevis og strengere straffer, saker som det for politiet har vært prestisjefylt å jobbe med.

Gatejuristen kjenner seg imidlertid ikke igjen i påstanden om at politiet har hatt en omsorgsrolle overfor rusavhengige. Mange av Gatejuristens klienter er av den oppfatning at politiet i Bergen ikke ønsker å tilby hjelp til rusavhengige, og at politiet heller ikke ønsker å snakke med dem.

Reaksjoner som å bortvise eller ransake dem kan ikke betegnes som omsorg. En av Gatejuristens klienter som har vært rusavhengig i 28 år, uttaler at han har opplevd mye rart fra politiet, men aldri omsorg.

Myklebust sier at det er masse trusler og vold i rusmiljøet, og at det blir vanskeligere å gripe inn i slike situasjoner når politiet skal holde litt avstand. Flere av Gatejuristen sine klienter mener politiet aldri har vært interessert i å stanse vold eller trusler. Det eneste de har gjort for å håndtere ordensproblemer i rusmiljøet, har vært å bortvise de rusavhengige fra området.

Songstad mener at større avstand og mindre kontakt mellom politiet og rusmiljøet kan påvirke deres arbeid, både med å håndtere ordensproblemene som oppstår i rusmiljøene, og at det vil bli vanskeligere å nå bakmennene som styrer narkotikaomsetningen.

Imidlertid setter ikke de nye retningslinjene noen stopper for at politiet på andre måter kan skaffe seg informasjon om mer alvorlige narkotikasaker, også fra rusavhengige.

De kan bare ikke gjøre dette gjennom straffeforfølgning av personer som har befatning med narkotika til eget bruk. Det gir politiet en oppfordring til å snakke med personene i rusmiljøet, fremfor å straffe dem.

De nye retningslinjene har en positiv virkning som politiet ikke ser ut til å vektlegge. Retningslinjene gjør at rusavhengige ikke lenger trenger å vegre seg for å tilkalle politiet eller ambulanse dersom de har behov for det.

Ifølge Gatejuristens klienter gir det økt tillit til myndighetene. Spesielt trekker de frem at de ikke lenger trenger å gå med en konstant følelse av angst hver gang de har en brukerdose på seg og ser en politibil.

Det gir en trygghetsfølelse som gjør det tøffe livet mange rusavhengige lever litt mer utholdelig. Slik vi ser det, gir retningslinjene politiet en større mulighet til å ha en omsorgsrolle overfor rusavhengige enn tidligere.

At Riksadvokaten strammer inn tøylene for politiets bruk av straffesanksjoner mot en gruppe mennesker som minst av alt trenger ytterligere negative sanksjoner i livet sitt, mener vi er en klar seier for rettsstaten. Det er også en seier for synet på menneskers iboende verdi, uavhengig av hvordan de lever livene sine.