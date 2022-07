«Har du vore i Egypt?»

Spørsmålet kom frå ein egyptisk venn som var på besøk.

«Då mine foreldre gifta seg, fekk dei åkleet. Dei tok godt vare på det, men det kom aldri opp på veggen før dei gav det vidare til meg», skriv innsendaren.

Ingeborg Skaten Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Han sto og såg på det store åkleet vi har på veggen. – Nei, eg har aldri vore i Egypt, måtte eg medgi.

Kva tenkte han på? Svaret hans overraska meg. Teppet kunne vore frå hans heimland, forklara han.

Eg trudde eit åkle var noko av det norskaste som fanst. Så feil ein kan ta. Så lite eg kjenner til tradisjonell handverkskunst i eige og andre land. Sant å seie veit eg nesten ingenting om teppet eg har arva heller. Men eg kunne fortelje min ven at det var ei bryllaupsgåve til min far sine foreldre, for godt over 100 år sidan.

Farmor og farfar var døde lenge før eg vart fødd, men eg fekk namnet mitt etter henne og ei stor sølje som skal fylgje namnet vidare i slekta.

Då mine foreldre gifta seg, fekk dei åkleet. Dei tok godt vare på det, men det kom aldri opp på veggen før dei gav det vidare til meg. Slik hamna det i ein av Bergens bydelar, langt frå der det vart laga.

«At ein som kjem frå Afrika, vert mint på sin kultur når han ser mitt åkle, er også fint», skriv Ingeborg Skaten.

Korleis det vart til, veit eg heller ikkje mykje om. Men eg har fått høyre at det er av ull frå sauer på garden eg har mitt namn ifrå. Der vart ulla karda, spunne til tråd og fekk fargar som held seg den dag i dag. Eg skulle gjerne visst kven det var som vov teppet, men det er for seint å spørje. Mine foreldre er også borte. Men teppet minner meg på dei og kor eg kjem frå.

At ein som kjem frå Afrika, vert mint på sin kultur når han ser mitt åkle, er også fint. Det seier meg noko om at trass alt som skil oss, er det djupe mønstre vi har felles. Slik er det visst også i folkemusikk, har eg høyrt. Om vi ikkje skjønar orda som vert sunge, kan musikken endå snakke til oss.

Dette med ord er forresten ikkje alltid så liketil, sjølv om du trur du veit kva dei tyder. Ein gong kalla eg min egyptiske ven habib, og han vart forlegen. Vi forstår kvarandre elles godt, har begge studert ved same universitet her i landet, og om nødvendig kan vi slå over på engelsk når vi snakkar saman.

Frå arabisk hadde eg plukka opp ordet habib og visste at det kan omsetjast med «ven», så kvifor vart det feil? Min egyptiske ven forklarte at om min mann kalla han habib, ville det vere rett brukt – men eg, ei kvinne, kan ikkje utan vidare seie det om ein mann. Då kan det tolkast som noko meir enn ven.

Ord aleine er ikkje nok til at vi kan forstå kvarandre på tvers av kulturar. Det veit eg jo. Vi må alltid sjå språkbruken i ein kulturell kontekst. Samstundes lærte min egyptiske ven meg at trass ulikskap i språk og kultur, vi har òg noko grunnleggjande til felles.

Vi kjem begge frå land med ein tradisjon for å dyrke jord, halde husdyr og drive med brukskunst. No har vi distansert oss frå dei nedarva tradisjonane, og kjenner knapt disse lenger. Likevel har dei farga liva våre, om ikkje så synleg som fargane i åkleet mitt.

Det er vel på høg tid vi hentar fram igjen tradisjonell kunnskap og verdiar. Verken mine oldeforeldre, besteforeldre – eller foreldre, for den saks skuld, levde i overflod. Mine formødrer måtte lage ting sjølv, ta vare på det dei hadde og klare seg med lite. Klimakrise og krig gjer det no naudsynt for oss alle å tenkje over eige forbruk og korleis vi kan dyrke maten vi treng, i eige land.

Farmor var aldri i Egypt, ho heller. Men som farmora til min egyptiske ven dyrka ho jorda. Dei hadde kan hende ikkje så mykje å hjelpe seg med, desse kvinnene, men dei hadde ein kunnskap som ikkje let seg hengje på veggen til pynt. Deira arbeid er ikkje mindre verd av den grunn. Minner om det er vove inn i teppet på veggen min.