Mamma og pappa må på lading

Kommunen må tilby avlastningen barn og foresatte trenger.

«Mange mammaer og pappaer blir uføre etter årevis med altfor store omsorgsoppgaver. Det bør ikke være slik», skriver innsenderen.

Trine Flåte Foresatt og arbeidstaker

Hvem planlegger for å få et barn som sliter? Hvem planlegger å få barn som trenger deg mesteparten av døgnet?

Det er viktig for foreldre å prioritere seg selv. Mamma og pappa trenger egentid. Egentid til hobbyer, avslapning og egne venner. Egentid er også i høyeste grad søvn.

Hva skjer når en forelder i årevis blir vekket mange ganger i løpet av natten eller må være våken nattevakt? Hva sier arbeidsgiver når en forelder ikke kan møte på jobb fordi barnet stikker av fra utflukter i regi av skolen? Hva skjer når en forelder føler at han svikter kollegaer på grunn av fravær til omsorg og møter med det offentlige?

Mange mammaer og pappaer blir uføre etter årevis med altfor store omsorgsoppgaver. Det bør ikke være slik.

Trine Flåte er glad for at hun har en fleksibel arbeidsgiver.

Barn sover ikke om natten fordi det gruer seg til smerten det får i hele kroppen av å møte på skolen dagen etter. Barn våkner av mareritt om ensomhet. Barn er ikke på skolen fordi det har angst eller depresjon. Barn er ikke på skolen fordi den ikke er riktig tilrettelagt.

I skolene er det for få voksne og for få med riktig kompetanse på utfordringene til barnet. Spesialpedagogene bør jobbe med barna som krever ekstra, det holder ofte ikke med en assistent.

2. april er Verdensdagen for bevissthet rundt autisme. Autisme er en diagnose der man strever med språk, kommunikasjon og sosialt samspill. Interessefeltet til den enkelte er begrenset. Dette er barn som trenger ekstra mye støtte og veileding i oppveksten.

Alle foresatte til barn med diagnoser har sin egen historie. Og man treffer likesinnede med liknende eller verre historier.

Det at jeg har en svært fleksibel arbeidsgiver, gjør at jeg bare sliter med stive muskler i rygg/skulder, men har sluppet unna direkte utmattelse. Vi får avlastning fra kommunen, men vi er i en kontinuerlig prosess for å finne riktig type og mengde.

Jeg krever at kommunen tilbyr avlastningen barna og foresatte trenger og ønsker! Det er foreldrene som kjenner seg selv og sine barn best. De vet hva som er mulig å få til.

De ulike kommunene tilbyr ulik avlastning. Det vanligste er støttekontakt og helgeavlastning hver fjerde helg. Andre former for avlastning kan være barnebolig, avlaster i hjemmet, brukerstyrt personlig assistent (BPA) eller hjelp med husarbeid. Det kan også søkes om avlasting for søsken.

Det er krevende å finne en løsning som fungerer. Man må ofte foreslå løsningene selv, og ofte må man prøve flere ting før man får det til å fungere for alle involverte. Noen familier liker å få hjelp i hjemmet, andre blir stresset av å ha enda en person i huset når man er sliten.

Jeg krever at skolene blir flinkere til å avverge skoleangst og tilrettelegger for at alle elever kan møte på skolen! Ingen barn liker å være alene hele tiden. Alle barn som sliter, må få hjelpen de trenger.

Det er mange flere enn vi tror som har det slik. Spesialisthelsetjenesten må ha plass til alle disse og ha den fleksibiliteten i tilbudet som denne gruppen trenger. Med riktig tilrettelegging i barnehage og skole hadde de trolig ikke havnet i isolasjon. Barn trenger å føle seg trygge!