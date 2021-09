Pandemien har vist at vi kan jobbe hvor som helst

Er dette den perfekte rødgrønne samarbeidssak?

Hvis flere statlige jobber flyttes ut av Oslo, kan partiene leve opp til valgløfter som investeringer i jobbskaping (Ap), reduserte sosiale forskjeller (SV) og desentralisering (Sp), mener innsenderen.

Jon Eivind T. Strømme IT-leder i næringslivet

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Høye boligpriser i Oslo gjør at vanlige lønnsmottakere sliter med å kjøpe en bolig. Sentralbanksjefen setter opp styringsrenten for å motvirke høye boligpriser, noe som samtidig kjøler ned næringslivet og jobbskaping. Kampen mot sentralisering har gitt Senterpartiet et rekordvalg, samtidig som staten må forenkles, fornyes og effektiviseres for å imøtegå eldrebølgen.

Finnes det et unikt politisk grep som kan bidra til å møte disse utfordringene?

Ja, det er å innføre en distribuert, digital statsforvaltning, hvor arbeidsstedet for en statsansatt kan være hvor som helst i landet. Pandemien har nettopp vist oss at det fungerer!

Høye boligpriser er i hovedsak problematisk i det sentrale østlandsområdet, der en sykepleier bare hadde økonomi til å kjøpe én til tre prosent av utlyste boliger i første halvår av 2021.

Boligmarkedet er kanskje en av hovedårsakene til økende ulikheter i Norge.

IT-leder Jon Eivind T. Strømme mener vi må utnytte erfaringene fra pandemien og la byråkrater jobbe hvor de vil.

Sentralisering, eller rettere sagt motstand mot sentralisering, har vært et viktig diskusjonstema i valgkampen. Senterpartiets oppslutning tyder på at mange ønsker å «ta hele landet i bruk».

Staten er en stor arbeidsgiver. Ifølge SSB er cirka ti prosent av alle arbeidsforhold i Norge i statsforvaltningen. Omtrent én av fire av disse statlige jobbene er i Oslo, og dette tilsvarer cirka 70.000 stillinger. Før pandemien trengte disse menneskene å bo i nærheten av arbeidsplassen sin i Oslo og bidro dermed både direkte og indirekte til høy etterspørsel etter boliger.

Under pandemien har de fleste av disse måttet gjøre jobben på hjemmekontor og vist oss at arbeidet faktisk kan utføres fra hvor som helst.

Les også Kontorfellesskap i distriktene gir muligheter for alle

Så hvordan kan innføring av en distribuert statsforvaltning imøtegå utfordringene skissert ovenfor? Med distribuert statsforvaltning menes en modell der statsansatte samhandler uten å være samlokalisert. Med andre ord at man kan jobbe uavhengig av hvor kollegaer jobber. Ja, akkurat slik som det er blitt gjort under pandemien.

I en tradisjonell ansettelse ligger arbeidssted som et premiss for hele prosessen. Om man for eksempel bor i Tromsø og søker på en jobb i Oslo, så ligger det i kortene at man må flytte til Oslo om man skulle få jobben. De som ikke bor i nærheten av Oslo vil da heller ikke søke på stillingen, og blir dermed passivt diskriminert ut av søkermassen.

Pandemien har vist oss at kanskje spesielt byråkrater kan jobbe hvor som helst. Coworking, eller kontorfellesskap, er på full fart inn i norsk arbeidsliv og har fått en boost under pandemien. Forskning fra NMBU viser at stadig flere mennesker velger – eller blir tvunget til – en frilanstilværelse med hjemmekontor eller kontorfellesskap.

Et kontorfellesskap i en bygd eller i en mindre by med statsansatte, gründere, og ansatte i næringslivet m.m. vil være preget av større mangfold i kompetanse og gi større muligheter for utvikling og synergier.

Om ikke pendleravstand til Oslo er en forutsetning for å beholde jobben for de 70.000 statlige arbeidsplassene i Oslo, så vil de kunne flytte og ta med seg jobben til andre steder av landet. Å velge hvor man ønsker å bo bør være helt opp til den enkelte.

Om dette skjer, vil det redusere etterspørselen etter boliger i Oslo-området og bidra til å kjøle ned et opphetet boligmarked. Regelen man kan innføre, er at arbeidsplasser i staten generelt bør være geografisk uavhengige, og at det må argumenteres for unntak fra dette.

Les også Leiar: Statlege etatar må få krav om å flytte jobbar til distrikta

Lavere etterspørsel vil kjøle ned boligprisene og gi lavere og likere boligpriser i Oslo som i resten av landet. Dette vil ha mange positive ringvirkninger. Personer med vanlige eller lave lønninger vil lettere kunne komme inn i boligmarkedet i Oslo. Dette bidrar til bedre integrering og mindre forskjeller.

Lavere boligpriser i Oslo vil lette på trykket på sentralbanksjefen om å sette opp styringsrenten fremover. Lave renter vil også opprettholde investeringslyst og omstillingskapasitet i næringslivet, og lav kronekurs vil gjøre norsk eksportnæring mer konkurransedyktig.

Så hva er konklusjonen?

Distribuert statsforvaltning er en innertier for de rødgrønne partiene som kan leve opp til sine valgløfter som investeringer i jobbskaping (Ap), reduserte sosiale forskjeller (SV) og desentralisering (Sp).

Når vi nå åpner opp samfunnet, gir det en helt unik mulighet for å gjøre statlige arbeidsplasser geografisk uavhengige. Hvis vi ikke gjør det nå, kan vi miste de positive digitale fremskrittene skapt gjennom pandemien.

La oss kjempe mot sentralisering, sosiale forskjeller og holde renten lav gjennom å gi statsansatte anledning til å bo i hele Norge.