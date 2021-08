Fjordene dør

Det er på tide at de såkalte miljøpartiene løfter frem problemene knyttet til oppdrett i valgkampen.

Det har skjedd store miljøendringer i de siste årene i indre delene av fjordsystemet, og spesielt i Sørfjorden ved Osterøy.

Jens Lorentzen Bergen

Det har de siste ukene vært et fokus på Oslofjorden og konsekvensene av langvarig forurensning. Det at livet i fjorden dør, har begynt å vekke opinionen i de fleste kretser. I korthet viser den negative utviklingen av Oslofjorden hvor sårbare norske fjorder er.

Og denne fjorden har fått lov til å dø uten lakseoppdrettsanlegg. Det burde få oss til å tenke på hvordan skjebnen til Oslofjorden ikke må spres til andre norske fjorder.

Oppdrettsnæringen er med på å drepe livet i mange fjorder langs vår lange kyst. En propell kommer borti nettet som stenger laksen inne i merden, og plutselig rømmer det tusenvis av oppdrettslaks ut i fjorden.

Deretter søker den seg opp i lakseelver, hvor den fortrenger villaksen. Til oppdretternes store forbauselse skjer dette igjen og igjen. Det har vært gjort utallige forsøk på å få bukt med lakselus som spiser seg inn i den innestengte fisken. Ingenting har lyktes.

Oppdrettsnæringen får forurense under og rundt merdene uten at det koster noe.

Lakselus er et evigvarende problem for oppdrettsnæringen.

Avdøde Kurt Oddekalv har vist på film hvordan bunnen og miljøet under merdene ser ut. Fjordene på Vestlandet er terskelfjorder. Dette medfører at utskiftingen av sjøen i fjordene er begrenset. At smittsomme sykdommer har en hyppig forekomst i de trange merdene, kan ikke forbause noen.

Likevel, ja til tross for dette, er oppdrett av laks i våre sårbare fjorder ikke noe tema i valgkampen. MDG, SV, Venstre og for den saks skyld Ap sitter stille i båten og ignorerer miljøkatastrofen som påføres våre fjorder. Dette er et mysterium. Klimaendringene vil dessuten medføre at temperaturen i fjordene vil stige, med det resultat at forekomsten av lakselus kan øke ytterligere.

Laksenæringen er en pengesterk næring. Lakseoppdrettere langs kysten har hatt en ufattelig inntjening de siste årene. John Fredriksen, som er hovedaksjonær i Mowi ASA, trenger ikke å bekymre seg så mye om den pågående debatten om formuesskatt. Han er skatteflyktning og sitter på Kypros eller et annet sted og tar ut enorme utbytter fra denne næringen.

Men bevares, også norske laksebaroner har til salt i grøten. Og i denne sammenhengen er debatten om formuesskatt en form for symboldebatt som ikke gagner nasjonen. Det hadde vært bedre at pengesterke oppdrettere ble pålagt å utvikle lukkede oppdrettsanlegg.

Jens Lorentzen ønsker å rette fokuset mot oppdrettsnæringen i valgkampen.

Næringen har også i noen grad spilt en utenrikspolitisk rolle. For igjen å få tilgang til det kinesiske markedet har Norge dempet sin kritikk av brudd på menneskerettigheter og det diktatoriske styresettet i Kina. Miljømessig har norske oppdrettsselskaper dessuten gjort skade for lokale fiskere langs kysten av Chile og for villaksstammer i Canada.

Men tilbake til de sårbare norske fjordene med sine tidligere så rike lakseelver. Det er nå på høy tid at alle oppdrettsanlegg blir lukkede anlegg som samler opp alt avfall fra oppdrettsfisken på en betryggende måte. Anleggene må dessuten flyttes ut av fjordene, slik at økosystemet der kan hente seg inn igjen.

Livet i fjordene må ikke få lov til å dø. Det er kanskje på tide at de såkalte miljøpartiene løfter frem disse problemstillingene i valgkampen.