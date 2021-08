Kommentarfeltet behøver et kulturskifte

Jeg lurer på om en del av problemet rett og slett er at vi ikke krangler oss ferdig.

Christer M.L. Bendixen Barnehagelærer og leder for Laksevåg Venstre

Kommentarfeltene har lenge vært et omstridt tema – eller, stort sett har jeg inntrykk av at de som uttaler seg om kommentarfeltene er skjønt enige med John Glenn Robertsen om at vi hadde klart oss bedre uten. Det er på tide at noen tar kommentarfeltene i forsvar og forhåpentligvis gjør dette til en diskusjon om veien videre for kommentarfeltene, ikke bare om for eller mot.

Så det er sagt: Dette innlegget handler ikke om trakassering, mobbing eller trusler – det er noe som foregår på internett, og der er mediet klart en del av problemet. Man er ikke ansikt til ansikt og får dermed ikke den sterke opplevelsen av det ansvaret man faktisk har i møte med et annet menneske. Ut over det har jeg ikke mer å føye til den debatten akkurat nå.

Det kan også gå hardt for seg i avisenes kommentarfelter. Folk sauser til med kjappe spissformuleringer, leser hverandre som fanden leser Bibelen og diskusjonene ender opp med å likne mer på krangling enn den gode samtalen. Men krangler skaper ikke nødvendigvis hat og uvennskap. De kan til og med være relasjonsbyggende. Det tror jeg egentlig mange av oss kjenner til hvis vi tenker oss litt om.

Jeg lurer på om en del av problemet rett og slett er at vi ikke krangler oss ferdig.

Igjen tror jeg det er mediet som må få skylden. Hvis det blir for hett i virkeligheten, avslører vi oss med toneleie og mimikk. Stemningen endrer seg. Kanskje noen går og tar seg en pause for så å komme tilbake. Kanskje deltakerne toner seg litt ned, lager litt forsonende lyder, bruker humor for lette stemningen igjen eller finner andre måter å signalisere at selv om man er uenig, så kan man tåle hverandre likevel.

På nettet er det ikke så lett å lodde stemningen og når det blir for mye, er det så enkelt å bare klikke seg bort. Da får man ikke denne prosessen. Det er som om man bare reiser seg opp og forlater selskapet.

I kommentarfeltet er det slik de aller fleste samtalene ser ut: Et par utvekslinger – så blir det stille. Det skjer fra tid til annen at samtalene er lenger, og jeg har selv vært med på flere som har sluttet i noe som kan likne forsoning, så det er mulig, men foreløpig så er det unntaket snarere enn regelen.

Dette er delvis et spørsmål om design. BT og andre Schibsted-aviser gir oss ingen mulighet til å bli varslet når folk svarer oss i kommentarfeltet. Det er fint for å begrense arbeidsbyrden til moderatorene, men dårlig hvis man faktisk vil at kommentarfeltet skal bli et forum for gode digitale samtaler. I BT sitt kommentarfelt har man dog mulighet til å stemme ned kommentarer. Det kan være godt, for da lønner spissformuleringer seg mindre.

Andre steder har man også forsøkt ulike tiltak for å oppfordre til litt ekstra tenkning før man publiserer, som hos NRK Beta, hvor man må svare på en liten quiz om artikkelen først.

Men jeg tror ikke vi løser det med design alene. Dette er et spørsmål om kultur og om normer. Slik det er nå, aksepterer og forventer vi at folk har et lettvint forhold til kommentarfeltet, og altfor mange tør ikke, eller ser seg for gode til å rulle ned og delta. Det er synd.

Som en felles offentlighet med lav terskel for deltakelse har kommentarfeltene et stort potensial som redskap for demokrati. Som et asynkront og skriftlig medium har de mange av de samme fordelene som andre asynkrone og skriftlige medier: Man kan kjøle seg ned og tenke seg om før man skriver. Man kan omformulere seg mens man skriver. Man kan sitere nøyaktig og henvise til kilder, og så videre.

Men skal dette potensialet realiseres, må vi jobbe for det. Vi i kommentarfeltet må selvfølgelig jobbe med det hver dag, men jeg lurer på om BT kanskje kunne gjort litt også for å heve forventningene?

Kanskje gode diskusjoner fra kommentarfeltet kan trekkes frem i ledere eller podkaster? Kanskje dere kan oppfordre de som skriver innlegg og kronikker til å delta i diskusjonen? Eller de som skriver godt i diskusjonen til å skrive innlegg? Kanskje dere av og til kan hyre inn eksperter til å delta i kommentarfeltet?

Uansett så håper jeg at denne diskusjonen i seg selv kan være med å bidra til at vi blir litt mer klar over mulighetene og at digitale lesere ruller seg videre nedover og engasjerer seg, om enn bare for denne gang. Det skal i alle fall jeg.