Har Bergens-området behov for to cruisehavner?

Å legge et kilometerlangt kaianlegg med arealkrevende bygningsmasse til et område med verdifull natur, bør høre fortiden til.

Sørvest på Askøy planlegges det en ny cruisehavn, «Kildn», som skal ha en kapasitet på 20.000 cruiseturister daglig.

Jan Nordstrøm Leder Naturvernforbundet Askøy

William Helland-Hansen Leder klima- og transportgruppen, Naturvernforbundet Hordaland

Norges største cruisehavn, Bergen, har nylig investert i Europas største landstrømanlegg for cruiseskip. Byen har attpåtil satt seg som mål å ha samme nullutslippskrav som verdensarvfjordene innen 2026, det vil si nullutslipp ikke bare ved kai, men også ved inn- og utseiling i fjordsystemet. Slik kan Bergen møte fremtiden som en miljøledende cruisehavn.

Samtidig planlegger industriutviklerne Tertnes Holding og Rexir Bygg i samarbeid med Cowi en påstått utslippsfri cruisehavn, «Kildn», i Eidsvika sørvest på Askøy. De styrende partier i Askøy, med Høyre og Frp i spissen, er positive til planene der utviklerne skisserer 2500 arbeidsplasser, 250 mål bygningsmasse, 1,3 kilometer kailengde og opptil 20.000 cruiseturister daglig.

Med i planene hører hoteller, butikker og en «blå bybane» med elektriske hurtigbåter som skal bringe turistene inn til Bergen og samtidig betjene lokalbefolkningen. Strøm skal produseres fra solceller og termisk energi. Et luftslott eller en fremtidsrealitet?

Eidsvika og Tressmarka er i dag avsatt som LNF-sone (Landbruk, natur og friluftsliv) i kommunens arealplan. Kommunestyret i Askøy rullerer i disse dager planen og søknad om omregulering fra LNF til næring skal behandles i løpet av året. Eidsvika er den siste uberørte viken på søre Askøy, et naturskjønt område som er mye brukt av lokalbefolkningen.

«Vi må forberede oss både på klimaendringer og på de økonomiske virkningene av overgangen til et lavutslippssamfunn», sier Kildn i sin markedsføring. Er oppskriften på dette en vekstbasert turistindustri som skal grafse til seg av et verdifullt naturområde?

Et kilometerlangt kaianlegg, arealkrevende bygningsmasse og stadig økende antall turister som transporteres av forurensende fly og skip? For å kunne frakte opptil 20.000 turister trengs en stor flåte av hurtigbåter. Bergen har satt et tak på 8000 cruisepassasjerer pr. dag. Hvor skal alle disse turistene gjøre av seg?

Skal cruisehavnen først ut av byområdet, bør det heller velges en nedskalert havn i et område som allerede har kaianlegg og industri, slik som for eksempel Hanøytangen, Horsøy eller Ågotnes. Å ta for seg av verdifull natur som attpåtil er regulert for natur og friluftsliv, bør høre fortiden til.