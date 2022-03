Jeg kan ikke vite alt om alle kulturene jeg vokser opp med

Vi flerkulturelle tar litt fra hver kultur og lager vår egen unike miks.

«Tenk deg hvordan det ville føles å ikke passe inn i dine egne kulturer», skriver Vineeta Isabelle Subramaniam Håvik.

Vineeta Isabelle Subramaniam Håvik Bergen

Jeg har opplevd situasjoner som jeg er sikker på at andre flerkulturelle mennesker kan kjenne igjen. For eksempel vokste jeg opp i et hjem der vi snakket engelsk, fordi foreldrene mine har ulike morsmål. Jeg er blitt kalt kulturløs for ikke å kunne mitt morsmål. Når folk sier det, føler jeg at jeg har gjort noe galt, men jeg kan ikke gjøre noe med det.

Et annet eksempel er når folk kaller meg «hvit» fordi de mener jeg ikke kan nok om sørasiatisk kultur. Det gjør det vanskelig å forstå seg selv. Mange av oss ser ikke helt hvite ut og vil aldri bli fullstendig akseptert i det samfunnet vi lever i. Derfor ville det være lettere å holde fast på den andre siden av kulturen. Er vi ekskludert fra den siden også, føler vi oss alene.

Hvorfor blir flerkulturelle sett på som kulturløse? Kanskje er det fordi de ikke snakker morsmålet sitt, de ikke kjenner til en sang, eller de ikke kan noen tradisjoner? Å bli kalt kulturløs når du kommer fra mange forskjellige kulturer, kan være ekstremt skadelig. Det føles som om man ikke er god nok for noen.

Selv kommer jeg fra Norge og er født og oppvokst her. Jeg kan språket, men jeg kjenner ikke kulturen fullt ut fordi jeg ble oppdratt i et sørasiatisk miljø med en mor fra Singapore. Det betyr at jeg også er fra Singapore og har en blanding av sør- og sørøstasiatisk bakgrunn.

Nordmenn har ingen rett til å se på meg som kulturløs når jeg ikke kjenner alle aspekter ved den norske kulturen, eller fordi jeg ikke liker brunost. På samme måte har ikke sørasiatiske folk rett til å kalle meg kulturløs, for det er like naturlig at jeg ikke kjenner alle aspekter ved den sørasiatiske kulturen, som hit-sanger fra Bollywood.

Når du har så mange forskjellige aspekter ved identiteten din, er det vanskelig å høre noen kommentere den. Det tar lengre tid for flerkulturelle mennesker å bli trygge og forstå hvem de er.

Å si ting som «du er kulturløs» kan forårsake en identitetskrise, og så må du prøve å bygge den opp på nytt. Tenk deg hvordan det ville føles å ikke passe inn i dine egne kulturer? Det kan være ensomt og skadelig for flerkulturelle mennesker når de blir ekskludert.

Folk som meg kan ikke vite alt om alle kulturene vi vokser opp med. Det er umulig. Vi tar litt fra hver kultur og lager vår egen unike kultur. Men det gjør oss ikke til en mindre del av et fellesskap enn andre. Flerkulturell betyr flerkulturell. Ikke kulturløs.