La fuglene i Nordåsvatnet få fred

Om du har behov for fart, lev det ut langt ute på fjorden, ikke der sjøfuglene hekker.

Stadig flere oppdager hvor fantastisk Nordåsvatnet er for rekreasjon. Men vannskutere forstyrrer både folk og fugler, mener Mona Høgli.

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stadig flere bergensere har oppdaget hvor fantastisk Nordåsvatnet er for rekreasjon og livsutfoldelse. Dessverre har det ført med seg store utfordringer for både mennesker og fugler.

Særlig har vannskutere i høy fart ført til irritasjon blant de mange badende. Det føles utrygt når en brølende motorisert farkost sneier nær badeplassen og skaper store bølger. Lydnivået ødelegger roen og trivselen.

Mona Høgli (MDG) ønsker ikke vannskutere i Nordåsvatnet.

Bystyret skal nå i juni vedta ny forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i Bergen kommune, og blant de nye reglene er et forbud mot vannskuter i Nordåsvatnet.

Debatten har gått høyt i ulike medier, mange berørte har ytret seg. Men det er noen som virkelig blir berørt, men som ikke har samme mulighet til å fremme sin sak: fuglene.

Kartlegging viser en drastisk nedgang i hekkende sjøfugl, og at støy og uro fra trafikk på sjøen er blant årsakene til at fuglene ikke lenger bruker de samme stedene til hekking. I hekkeperioden er fuglene svært sårbare for forstyrrelser, og de taper energi på grunn av jaging og gjentatte forstyrrelser.

Vannskuterne forstyrrer de rødlistede ærfuglene, skriver innsenderen.

I Nordåsvatnet har det de siste årene blant annet vært en gruppe med ærfugl, en art som er rødlistet. Ifølge bymiljøetaten kommer det hver sommer henvendelser om uvettig og uforsvarlig kjøring, spesielt med vannskuter, som jager og forstyrrer ærfuglene og andre sjøfugler.

Det at vannskutere er lette og raske å manøvrere, gjør at de i større grad enn båter blir brukt til lek, og ikke bare transport.

Jeg forstår at det for noen kan være moro å suse rundt på en vannskuter. Men vi mennesker må innse at vi er ikke alene på denne kloden, vi må ta hensyn til alle andre skapninger som har like stor rett til et liv som oss.

Så kjære bergenser: Om du har behov for fart, lev det ut langt ute på fjorden. La oss gi fuglene i Nordåsvatnet fred og ro. Som bonus kan også vi mennesker få en bedre naturopplevelse.