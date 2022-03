Kan dette være en bedre løsning enn å stenge Fisketorget?

Innsenderen foreslår å bruke en lekter som riggområde for Bybanen.

Steinar Kristoffersen Daglig leder, Bergen Sentrum

BT presenterte torsdag en sak om at Fisketorget i Bergen vurderes som riggområde for bybanebygging over Torget/Bryggen, noe som torghandlerne og andre fullt forståelig er dypt bekymret over.

Siden jeg er en av byens 280.000 byutviklere, kaster jeg frem følgende forslag til alternativt riggområde for Bybanen: en lekter på Bryggesiden på eksempelvis 100 ganger 25 meter.

I tillegg foreslår jeg at torgflaten utvides permanent med cirka 50 ganger 15 meter, for at det skal bli plass både til bybane og annen infrastruktur, og fremtidens Fisketorg i Bergen. Seriøst. Kjør gjerne debatt.

Innlegget ble først publisert i gruppen «Byutvikling i Bergen» på Facebook.