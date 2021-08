Grønt skifte: tilslørende nytale

Klimasaken må ses i perspektiv av kapitalismen, for den ødelegger kloden.

Arne Klyve Bergen

«Hvis et barn dør av sult i dag, er det ikke en ulykke, det er mord.» (Jean Ziegler)

Bortimot samtlige norske partier er for et grønt skifte, og etter FNs ferske klimarapport har dette blitt saken over alle saker. Men hvilken troverdighet har partier som ikke ser klimasaken i perspektiv av den kapitalistiske økonomien og profittbegjæret?

FNs tidligere spesialrapportør for retten til mat, Jean Ziegler, har skrevet boken «Hva er så ille med kapitalismen – svar på spørsmål fra mitt barnebarn».

Den kapitalistiske produksjonsmåten bærer ansvar for utallige forbrytelser, skriver han. De ødeleggende effektene av underutvikling er sult, tørst, epidemier og krig.

Kapitalismen ødelegger flere barn, kvinner og menn hvert år enn den forferdelige slakten under andre verdenskrig klarte på seks år, svarer Ziegler i et intervju med Badische Zeitung. Det kapitalistiske profittbegjæret ødelegger miljøet, forgifter elver og sjøer, skader klimaet og truer naturen.

Det virker opplagt at vi trenger en ny økonomisk verdensorden. Kapitalismen ødelegger kloden. Å tro at dette kan flikkes på med diplomatiske forhandlinger og samtaler mellom de rike G7-landene og den fattige verden, er et forgjeves prosjekt. Det er selve den kapitalistiske økonomien som må erstattes.

FNs matvareprogram har anslått at det produseres nok mat i verden til å mette tolv milliarder mennesker. Likevel klarer vi ikke å mette de knapt åtte milliarder menneskene som bor på kloden. Det er en av grunnene til at sosiologen og bestefaren Jean Ziegler kaller dette for mord. Og som Tore Linné Eriksen, professor i utviklingsstudier, har formulert seg i Rødts valgkampbrosjyre: «Et grønt parti kan ikke grønnvaske kapitalismen, og et rødt parti kan aldri støtte Nato-kriger.»