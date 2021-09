Klimakrisen krever kriseforståelse

At Erna Solberg har hvilepuls når hun tenker på klimaendringene, er ikke et godt argument for å stemme på henne.

Det viktigste skillet mellom partiene er ikke lenger om man har klimapolitikk eller ikke, men om man har tatt innover seg hvor mye det haster, skriver Josefine Gjerde.

Josefine Gjerde Andrekandidat for MDG i Hordaland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å stemme på et parti som er livredd for endring, høres ikke ut som en suksessoppskrift for å kutte utslipp i det tempoet klimakrisen krever av oss.

At Erna Solberg har hvilepuls når hun tenker på klimaendringene, er ikke et så godt argument for å stemme på henne som Oda Røhme Sivertsen i Unge Høyre tror.

Det er få politikere i Norge – med unntak av et par Frp-ere – som ikke har forstått at velgerne krever gode svar på hvordan vi skal løse klimakrisen.

Det viktigste skillet mellom partiene er ikke lenger om man har klimapolitikk eller ikke, men om man har tatt innover seg hvor mye det haster og hvor villig man er til å gjøre det som faktisk kreves for å kutte utslipp raskt nok.

Les også Klimapanelet: Intense diskusjoner om videre oppvarming

For det stemmer ikke at Norge har kuttet åtte prosent i klimautslipp, som Sivertsen påstår. Klimamålene baserer seg på kutt fra 1990-nivå, ikke fra da Solberg-regjeringen overtok, og da er det bare rimelig å være ærlige om hvordan Norge ligger an. Vi har kuttet skarve 3,9 prosent siden 1990. Det er flaut når vi sammenlikner med våre naboland.

Nå begynner det å haste. FNs klimapanel meldte denne sommeren «kode rød», og da FNs generalsekretær la frem den nye klimarapporten, sa han at rapporten måtte bli dødsstøtet for fossil energi, og han ba alle land om å slutte å lete etter kull, olje og gass.

FNs generalsekretær, António Guterres, har omtalt organisasjonens siste klimarapport som et «dødsstøt» for fossil energi.

Erna Solberg sitt svar var at dette ikke kom til å endre hennes politikk. For hun vil holde lyset på norsk sokkel tent til jeg sitter på gamlehjem. Det er ikke ansvarlig politikk – det er helt hårreisende og urettferdig. Nordmenn skal fortsette å tjene fett på oljeinntekter, mens verdens fattige sendes på flukt på grunn av klimaendringene.

Man kan gjerne skryte av småpengene Høyre-regjeringen har kastet etter fornybarnæringene, men faktum er det at de store pengene fortsatt brukes på videreutvikling av oljenæringen.

Det er uansvarlig politikk når det vi trenger er en plan for å flytte de kloke hodene fra oljenæringene til utviklingen av havvind og andre grønne næringer. Det klarer vi ikke så lenge de sitter låst fast i oljesølet.

Klimakrisen krever politikere som forstår at vi står i en krise og behandler den som det. Derfor stemmer jeg på MDG.