Vi eldre vil bidra, spør oss!

Eldre kan bidra med mye i nabolaget. Men bomiljøet må invitere til aktivitet, og vi må bruke Eldrereformen.

Eldre kan for eksempel bidra med vaktmesteroppgaver som vedlikehold av bygg og grøntområder, skriver innsenderen.

Tollak Hjelmervik Leder av helseutvalget, Pensjonistforbundet Hordaland

Ensomme eldre som lever i sosial passivitet, er ofte i stand til å delta og hjelpe til i et aktivt nærmiljø.

Her bør boligbyggelagene og velforeninger kjenne sin besøkelsestid. Eldre kan bidra med sykkelreparasjon, hjelpe barn med lekser, lage mat, være samtalepartner, gi omsorg og ta vaktmesteroppgaver som vedlikehold av bygg og grøntområder. Men de må spørres, og ofte sier de ja.

Boligbyggelaget Bate i Stavanger har lenge vært en pådriver for bedre bomiljø, kanskje er det samme i ferd med å skje blant boliglag i Bergen?

Koronatiden kan ha lært oss å se verdien av aktive nærmiljøer for både ung og gammel, skriver Tollak Hjelmervik, sosiolog og avtroppende leder av helseutvalget i Pensjonistforbundet Hordaland.

Eldrereformen «Leve hele livet», som skal håndtere «eldrebølgen», må innrettes slik at den kommer ulike grupper og hele samfunnet til gode. Det kan gi et mangfold av menneskelige ressurser og bedre løsninger.

Reformen som ble vedtatt av et samlet storting i 2018, synes å ha stoppet opp under pandemien. Det trengs nå en vitamininnsprøyting og en påminning til politikerne foran valget.

Noe av det viktigste ved eldrereformen er at eldre skal kunne bli boende hjemme lengst mulig og være mest mulig selvhjulpne. Reformen legger vekt på å skape et aldersvennlig lokalsamfunn og nærmiljøer hvor det er lett å fungere og trives selv om alderen skulle tynge litt.

Koronatiden kan ha gitt viktige erfaringer og eksempler på verdien av tilhørighet til et lokalmiljø og aktive nærmiljøer for både ung og gammel. «Nabohjelp-ordninger poppet opp overalt. ... Det er skapt et grunnlag for både samhold, solidaritet og grønn vekst», skrev BOB-sjef Harald Schjelderup i BT 2. juni i fjor.

Skal vi få til et aldersvennlig lokalmiljø som fungerer i praksis, er vi avhengige av at omgivelsene også er trivelige for barn, unge og yrkesaktive – et nærmiljø godt for alle. Bomiljøet må invitere til aktivitet og møte mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå, og en må ha tid til å være der.

Ingen tilbringer mer tid hjemme enn eldre, skriver innsenderen.

Eldrereformen legger opp til at alle samfunnssektorer skal bidra. Ikke minst de eldre selv gjennom «eldrestyrt planlegging», der de kan komme med forslag til hva som skal til i sitt nærmiljø. Prosessene er imidlertid toppstyrt fra Helsedirektoratet, Råd for aldersvennlig Norge og fylkesmennene, og mange lurer på når og hvordan grunnplanet skal engasjeres.

Kommunens plan for å engasjere tjenesteytere og lokalmiljøer blir avgjørende for om reformen skal lykkes. Pensjonistforbundet Hordaland har nylig sett hvordan vi kan bidra, eventuelt sammen med de kommunale eldrerådene.

Obos har utviklet en Nabohjelp-app, og Eiendomsmegler Vest har gått foran og støttet nabolag som vil gjøre forbedringer sammen, heianabolaget.no.

Ingen tilbringer mer tid hjemme enn eldre, men det springende punktet er tiden barn, ungdom og yrkesaktive har til deltakelse i hjemmemiljøet.

«Kvinnene gikk ut og mennene kom ikke hjem», var Ole Paus sin måte å beskrive en samfunnsendring som var viktig, men som mange mente fikk en haltende utforming. Familiene og nærmiljøene ble tømt for mennesker og funksjoner når alle skulle jobbe fulltid.

Skole- og barnehagebyråd i Bergen, Endre Tvinnereim, uttrykte 11. juli i BT i fjor at han «fikk litt vondt i hjertet» da han lot barnehagene gå tilbake til fulle åpningstider. Kanskje vi kunne gå tilbake til fleksibiliteten som lå i Barnehageloven av 1975, hvor det var mer åpent for deltakelse og samarbeid med foreldrene.

Flere gode tiltak kan gi mer tid hjemme – for eksempel å dele mer på lønnsarbeidet.

En større satsing på reformen enn til nå burde være et opplagt valg når alternativene er storstilt sykehjemsutbygging eller isolerte eldre hjemme, også etter pandemien.

Ved å lære av koronatiden og ta tilbake noe av nærmiljøet, kan regjering og kommuner få fart på eldreplanen «Leve hele livet». Et aldersvennlig samfunn – et godt samfunn for alle!