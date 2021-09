Kontorfellesskap i distriktene gir muligheter for alle

Pandemien har lært oss at mange arbeidsoppgaver kan gjøres fra flere steder. Det skal vi dra nytte av.

Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister (H), vil legge til rette for at flere skal få muligheten til å jobbe utenfor de store byene.

Linda Hofstad Helleland Distrikts- og digitaliseringsminister (H)

Den 7. september kritiserer BT forslaget om kontorfellesskap i distriktene for statlige ansatte og slår fast at «dette får ingen lokale ringvirkninger». Jeg er glad vi har en kritisk presse, men det kan være fint å vurdere nye forslag med et åpent sinn før man konkluderer.

Halvannet års fjernarbeid har gitt mange av oss krasjkurs i digitale løsninger. Vi har bygd ut bredbåndsnett landet rundt. Det er lettere å løse arbeidsoppgaver andre steder enn på tradisjonelle kontorer, men å være borte fra et arbeidsmiljø har også negative sider. Gjennom kontorfellesskap kan vi få det beste fra begge deler: jobbe utenfor de store byene, men ha kolleger, arbeidsmiljø og et faglig fellesskap.

Avisen mener kontorfellesskap i distriktene ikke vil monne som distriktspolitisk tiltak. Men overfor NRK vurderte landets kommunedirektører statlige arbeidsplasser som viktigst for å bli mer attraktiv, med utbygging av bredbånd som en god nummer to.

Distriktskommuner mener en stor utfordring er at de har lite varierte arbeidsplasser. Familier som vurderer å bosette seg i en distriktskommune, er ofte avhengig av å skaffe seg to jobber. For noen kan det bli tungen på vektskålen at den ene kan beholde jobben i staten ved å jobbe fra et kontorfellesskap.

Mange entusiastiske kommuner ønsker være vertskap for slike kontorfellesskap, og i statsbudsjett for 2022 vil regjeringen foreslå ti millioner kroner til dette. Det er bra for distriktene, men kan også gi statlige arbeidsgivere mulighet til å rekruttere bredere og beholde kompetanse selv om den ansatte flytter.

Regjeringen har allerede flyttet og nyetablert om lag 1270 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo-regionen. Men vi ønsker ikke å tallfeste et krav om antall stedsuavhengige arbeidsplasser fordi det er stor forskjell på de statlige virksomhetene. I første omgang vil vi la hver enkelt virksomhet selv vurdere hvordan de skal tilrettelegge for stedsuavhengig arbeid.