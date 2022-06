Vi trenger faktisk fleksible landskap på skole og jobb

Verken lærere eller politikere i Bergen vil ha åpne løsninger på skole og jobb. Har de gått glipp av alle fordelene ved fleksible læringsarenaer?

Holen skole er en baseskole med grupperom i ulike størrelser, i tillegg til rom som er tilrettelagt for klasseromsundervisning, skriver innsenderne.

Lene Utbjoe og Caroline Langfeldt Carlsen Interiørarkitekter MNIL i Henning Larsen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 9. juni leser vi et innlegg skrevet av to lærere som er kritiske til politikere som ikke vil flytte inn i det nyoppussede rådhuset.

Slik det fremstår i innlegget, ønsker verken lærerne eller politikerne åpne klasserom og landskap velkommen. Eller nærmere bestemt: Politikerne kan akseptere det på vegne av skoleelevene, men ikke for seg selv. Lærerne på sin side mener at politikerne må ta til takke med åpent kontorlandskap, når de tross alt anbefaler dette for barn.

Les også Innlegget som startet debatten: «Godt nok for barna, men ikke for bystyret»

Som interiørarkitekter mener vi at det ligger en åpenbar verdi i fleksible løsninger, både på skolen og arbeidsplassen. Når vi jobber sammen med brukere av nye læringsarealer og arbeidsplasser, møter vi flere som er svært positive til denne typen løsninger.

Det tror vi skyldes en felles oppfatning om at åpne løsninger er den eneste måten vi kan løse både arealutfordringer på, og samtidig tilrettelegge for funksjoner som møter ulike behov innenfor de rammene som foreligger. Der den kanskje viktigste rammen er bærekraft – det fotavtrykket vi etterlater oss.

Både lærere og politikere kan ha oversett noen av de åpenbare godene åpne løsninger gir oss, mener Caroline Langfeldt Carlsen (til v.) og Lene Utbjoe.

Det handler om å nedskalere til det faktiske behovet. Vi har i lang tid bygget ambisiøst og sjenerøst. Vi som er involvert i utviklingen av nye bygg, har et ansvar for klima. Det innebærer å være kritisk til bruk av ressurser og stille spørsmål; trenger vi all den plassen, eller kan vi redusere hva vi bygger, og på den måten spare ressurser?

Nye bygg skal fungere og ha en funksjon om 20, 50, kanskje 100 år. Vi må skape fleksible bygg som kan brukes til andre formål i fremtiden. Kanskje skal kontoret bli nettopp en skole, eller et legesenter eller en barnehage om 50 år. Det er slik vi må tenke dersom vi i det hele tatt skal kunne snakke om en bærekraftig byggebransje.

Les også Merethe Svanevik Frøyen: – Jeg har innført «clean desk» og «free seating» hjemme

Bergen kommune vedtok å rehabilitere Bergen rådhus, fremfor å rive. Det skyldes blant annet klimaregnskapet. Gjennom å transformere bygget ble det spart 50 prosent CO 2 . Når bygget nå står ferdig, viser det seg at CO 2 -regnskapet ser enda bedre ut. Hele 70 prosent CO 2 er spart. Med denne transformasjonen har kommunen lykkes i å få plass til sine 250 ansatte. Det hadde aldri vært mulig med cellekontorer.

I skolebruksplanen til Bergen brukes det begrep som «sambruk». Det forklares med at man ønsker å effektivisere både eksisterende og nybygde arealer, ved å invitere flere brukere til sambruk av funksjoner. Skolene som skal bygges, skal ikke bare være skoler – de skal være møteplasser. Målet er å redusere tiden arealene står ubrukt.

Holen skole og Damsgård skole er eksempler på at baseskoler ikke bare er en samling av store rom. Basene har tilhørende grupperom i ulike størrelser, i tillegg til rom som er tilrettelagt for klasseromsundervisning. Et godt gjennomtenkt, flatt undervisningsareal kan møbleres om slik at det passer ulike læringssituasjoner. Det åpner opp for å lage grupper i ulike størrelser. Fellesskap, oversikt og variasjon er viktige stikkord. Dette likner faktisk veldig på forholdene vi møter på den moderne arbeidsplassen.

Mange av de barna som går på skole i dag, kommer mest sannsynlig til å jobbe i et åpent landskap i voksen alder. Det er fremtiden. Med åpent landskap får vi flere muligheter til å velge selv hvor vi vil gjøre arbeidet vårt. Det tilrettelegger for en autonom arbeidshverdag.

Autonomi er noe som blir trukket frem i forskning på arbeidsliv som det viktigste kriteriet for å trives på jobben. I kjølvannet av pandemien kan man se at fleksibilitet i hvordan og hvor man jobber, trekkes frem som et gode i stillingsutlysninger.

Les også Rådhus-striden: – Politikerne i Høyre, SV og FP vil ha spesialbehandling

De fysiske forholdene gjenspeiler seg i den norske arbeidskulturen, som i en global kontekst må sies å være preget av flat struktur. Det åpne landskapet understreker dette. Det spiller ingen rolle om du er direktør eller junior. I et åpent landskap sitter alle sammen. Dette er en kvalitet vi mister med cellekontorer. Det forundrer oss at ikke bystyret ønsker denne formen velkommen.

Er cellekontoret helt borte? Nei, men det kommer i ny form, og det vil ikke stå navn og tittel på dørene lenger. Er klasserommet helt borte? Nei, men det utvides for å gjøre plass til fleksible løsninger og variasjon.

Det som er fellesnevneren for utvikling på skole og jobb, er at det krever endringsvilje og endringsledelse. Endring er noe vi mennesker i utgangspunktet er gode på, men det fordrer at noen går foran som et godt eksempel, gjerne kommunens ansatte.

Vi er verken lærere eller politikere. Likevel tror vi at disse gruppene har oversett noen av de åpenbare godene åpne løsninger gir oss. Ja til fleksible læringsarenaer og arbeidsplasser som både er utviklet på brukernes premisser, og gjør karbonfotavtrykket vårt litt mindre.

Hva foretrekker du? Plass i åpent kontorlandskap Eget kontor Dele kontor med noen få andre Ikke relevant i min jobb

Arkitektfirmaet som innsenderne jobber i, har vært involvert i rehabiliteringen av Bergen Rådhus og planleggingen av Damsgård skole.